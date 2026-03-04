Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan đánh giá tình hình và các kịch bản, giải pháp ứng phó với những diễn biến mới trên thế giới có thể tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác.

Ngay sau khi tình hình có những diễn biến mới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta và xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Ngoại giao chủ trì, xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan có báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước 13h hằng ngày. Các cơ quan phải ứng trực thường xuyên, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.

Phân tích và dự báo tình hình thời gian tới, Thủ tướng cho rằng có thể tác động tới Việt Nam về ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là về lạm phát và tăng trưởng; về an ninh năng lượng, logistics (do giá cả tăng cao), đứt gãy các chuỗi cung ứng; về công dân và người Việt Nam ở nước ngoài, an ninh, quốc phòng, an ninh trật tự và đối ngoại.

Thủ tướng nhấn mạnh một số nguyên tắc và quan điểm: phải luôn bình tĩnh, kiên trì, kiên định các nguyên tắc lớn, không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; bám sát tình hình để xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, chủ động ứng phó.

Để ứng phó với các tác động trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào những giải pháp quan trọng.

Trong thực hiện chính sách tiền tệ, Thủ tướng lưu ý cần chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình; chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa; hai chính sách này hỗ trợ lẫn nhau.

Với an ninh năng lượng, Thủ tướng yêu cầu phải cung ứng đủ năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; kiểm soát tốt giá cả, thị trường, chống buôn lậu, không để găm hàng, đội giá, lũng đoạn thị trường làm ảnh hưởng đến người dân, trong đó nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng, dầu theo quy định.

Với giải pháp về an ninh con người, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tính toán phương án sơ tán công dân Việt Nam ra khỏi khu vực nguy cơ mất an toàn. Các cơ quan thông tin, truyền thông đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, khách quan, đúng định hướng. Các bộ, ngành, cơ quan phối hợp chặt chẽ, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp với các phương án khác nhau, cả ngắn hạn và dài hạn; đồng thời trong hôm nay, trình ngay nghị quyết của Chính phủ sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi để góp phần đa dạng hóa nguồn cung, thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương xây dựng kịch bản điều hành về đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến giá dầu; nghiên cứu, triển khai các biện pháp bình ổn giá xăng, dầu theo quy định.

Các cơ quan khẩn trương trình Nghị quyết của Chính phủ về mở rộng hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chủ động triển khai các giải pháp và xử lý các vấn đề theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.