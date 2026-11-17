Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, muốn có nền giáo dục chất lượng cao, trước hết phải có những người thầy giỏi. Muốn có những người thầy giỏi phải bắt đầu từ chất lượng đào tạo sư phạm.

Sáng 17/11, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III và kỷ niệm 75 năm thành lập.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực bền bỉ, tận tụy, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Phó Thủ tướng cho hay, muốn có nền giáo dục chất lượng cao, trước hết phải có những người thầy giỏi. Muốn có những người thầy giỏi phải bắt đầu từ chất lượng đào tạo sư phạm. Vì vậy, đầu tư cho trường sư phạm chính là đầu tư cho tương lai của nhiều thế hệ học sinh và nguồn nhân lực của đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III và kỷ niệm 75 năm thành lập của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Theo ông Châu, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách tiếp cận tri thức và phương pháp dạy học. “Khi học sinh có thể tìm kiếm thông tin, sử dụng công nghệ một cách nhanh nhất thì người thầy càng phải giỏi để dẫn dắt tư duy, khơi dậy sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách và năng lực tự học", Phó Thủ tướng nói, đồng thời cho rằng đào tạo nhà giáo vì thế phải đi trước yêu cầu của hiện tại, chuẩn bị năng lực cho lớp học của tương lai.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tập trung vào 3 định hướng.

Thứ nhất, tiên phong đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và phát huy bản sắc của sư phạm. Nhà giáo cần có nền chuyên môn hiện đại, sâu sắc và nhuần nhuyễn về khoa học giáo dục, chủ động ứng dụng và làm chủ công nghệ, lấy bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực thích ứng linh hoạt làm nền tảng. Sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm cần phấn đấu trở thành những nhà giáo có tư duy toàn cầu, vững vàng chuyên môn. Để đạt được mục tiêu đó, nhà trường không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện tại mà phải chủ động dự báo năng lực người thầy cần có trong tương lai.

Thứ hai, trường cần khẳng định vị thế trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục hàng đầu của quốc gia, tiên phong nghiên cứu những vấn đề chiến lược và xu hướng phát triển của giáo dục trong tương lai. Trường cần phát huy thế mạnh về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và hệ thống trường thực hành để nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm chứng những mô hình giáo dục trước khi nhân rộng; đồng thời phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách.

“Một trường đại học sư phạm hàng đầu không chỉ có trách nhiệm đào tạo những người thầy giỏi mà còn phải góp phần tìm ra những lời giải mới cho tương lai của nền giáo dục nước nhà”, ông Châu nhấn mạnh.

Thứ ba, trường cần đổi mới đột phá về quản trị đại học, đẩy mạnh tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường học thuật liêm chính, trọng dụng nhân tài, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực đào tạo giáo viên và nghiên cứu giáo dục có thế mạnh. Song, ông Châu lưu ý, hội nhập để nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, không phải là để sao chép các mô hình nước ngoài.

Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Thủ tướng cũng dành những lời tri ân đặc biệt tới các thế hệ nhà giáo của trường và những thầy cô đang ngày đêm miệt mài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trên cả nước.

“Nghề của các thầy cô là một nghề đặc biệt, nghề gieo những hạt giống đặc biệt. Mỗi hạt giống gieo trên giảng đường hôm nay sẽ nảy mầm tại hàng nghìn lớp học ngày mai trên khắp mọi miền Tổ quốc và sẽ đơm hoa kết trái thành những giá trị tri thức, phẩm chất và khát vọng dành cho hàng triệu học sinh của các thế hệ mai sau”, ông Châu nói.

Với sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Phó Thủ tướng mong các em theo đuổi nghề giáo bằng trí tuệ, đạo đức, tình yêu thương và trách nhiệm.

“Một người thầy giỏi có thể làm thay đổi tương lai của nhiều học trò. Một trường đại học sư phạm xuất sắc có thể góp phần kiến tạo tương lai cho nhiều thế hệ", Phó Thủ tướng nói.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, nhà trường đang tiếp tục kiên định sứ mạng đào tạo và phát triển đội ngũ nhà giáo, chuyên gia giáo dục; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; hướng tới mục tiêu trở thành đại học trọng điểm quốc gia.

Tại buổi lễ, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III. Đây là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích, đóng góp của trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III cho Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.