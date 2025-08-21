Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý 3/2025.



Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng để triển khai kế hoạch bảo đảm TTATGT, có sơ kết, tổng kết theo chỉ tiêu cụ thể.

Bộ Công an đẩy nhanh hiện đại hóa lực lượng CSGT, ứng dụng công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; trong đó, nghiên cứu các hình thức xử phạt bổ sung như lao động công ích.

Tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ Xây dựng được giao rà soát, sửa đổi quy chuẩn hạ tầng giao thông, phương tiện thủy nội địa, xe giường nằm, đăng kiểm phương tiện; báo cáo trong tháng 9/2025. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ kiện toàn Ủy ban ATGT Quốc gia theo hướng bao quát đủ 5 phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải, hàng không.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch quản lý học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, phối hợp CSGT hướng dẫn kỹ năng an toàn.

Hà Nội và TP.HCM có lộ trình giảm phương tiện cá nhân

Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải ban hành Quy chuẩn quốc gia về khí thải, lộ trình áp dụng với ô tô, xe máy trong tháng 8/2025. Bộ Y tế được giao xây dựng đề án cấp cứu ngoại viện, có đầu mối thống nhất tiếp nhận thông tin tai nạn giao thông trên toàn quốc.

Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ chủ trì “Chiến dịch truyền thông toàn quốc về TTATGT”, phối hợp báo chí, các bộ, ngành, địa phương, gắn với phát triển giao thông xanh, khuyến khích phương tiện công cộng.

Đáng chú ý, Hà Nội và TP.HCM được giao xây dựng và triển khai Đề án “Thành phố an toàn giao thông”, với lộ trình giảm phương tiện cá nhân, thúc đẩy phương tiện công cộng, phát triển giao thông xanh và nâng cao tiêu chuẩn khí thải.