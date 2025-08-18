Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ nhất diễn ra chiều 18/8, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ đặc biệt, mang dấu ấn lịch sử không chỉ đối với ngành Nội vụ mà còn với cả hệ thống chính trị.

Phía sau công việc đồ sộ là những bữa ăn nuốt vội và những đêm không ngủ

Phó Thủ tướng ghi nhận việc tập thể Đảng bộ Bộ Nội vụ đã thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã giữ vai trò tiên phong trong việc tham mưu và triển khai một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, kiến tạo lại không gian phát triển mới cho đất nước.

"Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, phức tạp và chưa từng có tiền lệ này, tôi biết rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Bộ đã nỗ lực vượt bậc. Phía sau khối lượng công việc đồ sộ đó là nhiều trăn trở, lo toan, với những bữa ăn nuốt vội và những đêm không ngủ” - Phó Thủ tướng chia sẻ.

Lưu ý một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng chức năng của Bộ Nội vụ rất quan trọng, nhiệm vụ rất nặng nề, quyết định đến hiệu lực và hiệu quả của bộ máy Nhà nước, năng suất lao động xã hội.

“Vì vậy, cán bộ Bộ Nội vụ phải giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, cần mẫn, tận tụy, công tâm, khách quan. Bộ phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ thực sự là hình mẫu về văn hóa công vụ liêm chính, cống hiến. Mỗi đảng viên phải là tấm gương về đạo đức, trách nhiệm công vụ, có đủ năng lực gánh vác trọng trách trong giai đoạn mới” - Phó Thủ tướng nói.

Một nhiệm vụ nữa được Phó Thủ tướng nêu rõ là Đảng bộ Bộ Nội vụ lãnh đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Phó Thủ tướng, cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy là bước đột phá vĩ đại, mở ra thời kỳ mới, không gian phát triển mới cho đất nước. Kết quả đã có mới chỉ là bước khởi đầu. Bộ máy mới, không gian mới, nhiệm vụ mới, phân cấp, phân quyền mới thuở ban đầu có thể sẽ còn nhiều khó khăn với những bỡ ngỡ, vấp váp, nhất là ở chính quyền cơ sở.

“Vì vậy, chúng ta phải vừa quyết liệt vừa kiên trì, rất quyết tâm nhưng rất sát thực tiễn, có tư duy mới, phương thức làm việc mới để bộ máy vận hành thực sự hiệu quả, thúc đẩy đất nước phát triển” - Phó Thủ tướng căn dặn.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu phải tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động bộ máy; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chính quyền địa phương 2 cấp để bảo đảm hoạt động thông suốt; nắm chắc tình hình cơ sở, phục vụ tốt người dân, không để đứt gãy các dịch vụ hành chính công.

Bộ máy “gọn” nhưng nếu không “tinh” thì cũng không đạt yêu cầu

Phó Thủ tướng cũng lưu ý về công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ hoàn thiện thể chế liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

“Chúng ta đã có bộ máy được tổ chức “gọn”, nhưng nếu không “tinh” thì cũng không đạt yêu cầu. Quyết định đến tiêu chí “tinh” chính là chất lượng lao động” - Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, có 2 mặt công tác quan trọng là: phát hiện, thu hút, giữ chân, trọng dụng nhân tài và đánh giá cán bộ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành Nội vụ nhưng cũng là điểm nghẽn của công tác cán bộ hiện nay.

Ông yêu cầu ngành Nội vụ cần nghiên cứu để đưa ra bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mạch lạc, có thể phân biệt được cán bộ để sử dụng những người tinh thông nghiệp vụ, cần mẫn, thiện tâm và loại trừ được những người đức mỏng, tài thấp nhưng khéo léo, đa mưu.

Theo ông, đây là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng hoàn toàn có thể làm được khi có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa năng lực tinh tường, phẩm chất công tâm của người làm công tác nội vụ với đánh giá khách quan, không thiên vị của trí tuệ nhân tạo.

Nhiệm vụ của Bộ Nội vụ là phải tham mưu cho Đảng, Chính phủ phát hiện, đánh giá được hiền tài để trọng dụng; phải xây dựng được một hệ thống đánh giá cán bộ thực chất, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể; thực hiện được nguyên tắc "có vào có ra, có lên có xuống".

Cùng với đó là cần có cơ chế mạnh mẽ để sàng lọc thường xuyên, loại bỏ những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm; có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài; có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nguồn nhân lực chất lượng cao chính là tài sản quý giá nhất để đưa đất nước phát triển.

Một nhiệm vụ nữa cũng được Phó Thủ tướng lưu ý là phải đặt người dân vào vị trí trung tâm để thực thi các chính sách an sinh xã hội một cách toàn diện và hiệu quả. Trong đó, 100% người có công và gia đình phải được chăm lo toàn diện, phấn đấu để mức sống của họ “bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú”.

Phó Thủ tướng cũng kỳ vọng Bộ Nội vụ tiên phong, đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và trở thành hình mẫu cho cả hệ thống.

Đồng thời, Bộ Nội vụ phải đổi mới sâu sắc công tác thi đua, khen thưởng để thực sự tạo ra những phong trào có sức lay động lớn, biến thành một “dòng thác cách mạng”, khơi dậy khát vọng phát triển, khát vọng cống hiến, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

“Việc khen thưởng tấm gương tận tâm, tận lực của ông Ma Seo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng ở Lào Cai hay trưởng bản Mùa A Thi ở Điện Biên dũng cảm cứu dân trong bão lũ là thực sự xứng đáng, tạo ra nguồn cảm hứng lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ” - ông dẫn chứng.

Bà Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 người, Ban Thường vụ gồm 9 người. Trong đó, bà Phạm Thị Thanh Trà - ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 2 ông: Trương Hải Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Nguyễn Huy Hưng - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nội vụ. Đại hội cũng nghe công bố quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 người; chỉ định 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.