Sáng 2/10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc VTV (trực thuộc Chính phủ), gồm ông Đỗ Đức Hoàng, ông Lê Quyền, ông Đinh Đắc Vĩnh giữ chức Phó Tổng giám đốc VTV (trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng).

Ban Bí thư cũng quyết định ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc thường trực VTV - thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc thường trực VTV, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/10.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm trao quyết định cho ông Đỗ Thanh Hải. Ảnh: VTV

Các quyết định giao Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy VTV và các đồng chí có liên quan thi hành.

Từ ngày 1/4, VTV chính thức là cơ quan trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại thời điểm triển khai mô hình tổ chức mới, lãnh đạo Đài gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm, Phó Tổng giám đốc thường trực Đỗ Thanh Hải và các Phó Tổng giám đốc Đinh Đắc Vĩnh, Đỗ Đức Hoàng, Lê Quyền.

VTV là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

VTV là đài truyền hình quốc gia, cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ của Đảng, Nhà nước; giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, văn hóa, trên lĩnh vực truyền hình và truyền thông đa phương tiện; tham gia định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đài tổ chức cung cấp dịch vụ truyền hình, nội dung số và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện trên các hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng không gian truyền thông lành mạnh, hiện đại, nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.