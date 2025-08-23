Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” trên kênh MSNBC, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, các cơ quan an ninh nước này hiện ở “giai đoạn đầu của cuộc điều tra nhằm vào cựu cố vấn an ninh John Bolton”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Fox News

“Điều tôi có thể nói với mọi người là, không giống Bộ Tư pháp và FBI dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, các cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi được vận hành theo luật lệ, chứ không phải chịu ảnh hưởng của chính trị. Vậy nên, nếu chúng tôi nghĩ ông Bolton đã phạm tội, tất nhiên các cuộc truy tố sẽ diễn ra”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ sau đó bác bỏ một số suy đoán về việc FBI khám nhà của ông Bolton nhằm trả đũa những lời chỉ trích của cựu quan chức này đối với các nỗ lực ngoại giao của chính quyền Trump.

“Chúng tôi đang điều tra ông Bolton và nếu các cơ quan chức năng tiến hành tố tụng thì đó là bởi họ xác định ông ấy đã vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ thận trọng với điều này… Ngay cả khi họ không đồng tình với chúng tôi về mặt chính trị, chúng tôi cũng không nên tùy tiện đưa họ vào tù”, ông Vance nói với người dẫn chương trình “Meet the Press”.

Ông Vance có các phát biểu trên sau khi các nhân viên FBI vào sáng 22/8 đã khám xét nhà của ông Bolton vì tình nghi cựu cố vấn an ninh quốc gia này trong thời gian phục vụ tại Nhà Trắng “đã gửi nhiều thông tin cực kỳ nhạy cảm cho gia đình thông qua máy chủ email riêng”.

Một nhân viên FBI ra khỏi nhà ông Bolton sáng 22/8. Ảnh: Bưu điện New York

Theo tờ Bưu điện New York, ông Bolton là chính trị gia có tư tưởng cứng rắn, từng phục vụ trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Ông Bolton được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia hồi tháng 4/2018 thay cho ông HR McMaster, một phần vì quan điểm cứng rắn với Iran, kể cả việc ủng hộ ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế ký năm 2015 với Tehran.