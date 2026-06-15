Hãng tin CNN dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ Vance hôm 15/6 phát biểu: "Chúng tôi đã ký thỏa thuận bằng hình thức điện tử trong ngày hôm qua. Các điều khoản của thỏa thuận hiện đã có hiệu lực và Tehran sẽ không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính mới nào".

Theo ông Vance, lễ ký kết thỏa thuận chính thức giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Trước đó, phương án ký kết thỏa thuận bằng hình thức điện tử từng được đề cập đến trong quá trình đàm phán. Song đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận việc này thực sự đã diễn ra.

Cùng ngày 15/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tàu thuyền đã bắt đầu lưu thông trở lại tại eo biển Hormuz, nhưng thời điểm mà tuyến hàng hải này mở cửa hoàn toàn vẫn chưa được thống nhất.

"Tàu thuyền đang bắt đầu di chuyển, những con tàu chở đầy dầu mỏ đang rời khỏi eo biển Hormuz. Chúng đang đi theo tuyến hàng hải phía nam, nơi hoàn toàn an toàn, bảo đảm và thông suốt. Ngoài ra còn có những tuyến di chuyển khác", ông Trump nói.

Trong khi đó, hai hãng thông tấn của Iran có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) xác nhận Tehran sẽ cho phép tự do lưu thông qua eo biển Hormuz trong giai đoạn 60 ngày diễn ra các cuộc thương lượng tiếp theo. Tuy vậy, sau khoảng thời gian này, Iran sẽ áp dụng các loại phí đối với hoạt động vận tải hàng hải tại khu vực này.