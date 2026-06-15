Theo hãng tin WANA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 15/6 cho biết biên bản ghi nhớ (MoU) với Mỹ đã được hoàn tất và hai bên sẽ ký kết chính thức vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ.

"Biên bản ghi nhớ này không chỉ là kết quả của nỗ lực ngoại giao, mà còn là thành tựu quân sự của Iran. Việc chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran sẽ bắt đầu từ tối nay. Ngoài ra, thỏa thuận này cũng bao gồm một lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon", ông Gharibabadi nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: Middle East Online

Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran, biên bản ghi nhớ sẽ tạo điều kiện cho một giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày sau khi Mỹ thực hiện các cam kết ban đầu. Tuy nhiên, việc Tehran tham gia giai đoạn này sẽ phụ thuộc vào mức độ thực hiện nghĩa vụ của Washington.

"Các mục tiêu chính trong giai đoạn cuối cùng bao gồm dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt và nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; tìm ra hướng đi về vấn đề hạt nhân; xây dựng khuôn khổ tái thiết Iran; thiết lập một cơ chế giám sát việc thực hiện cam kết của cả hai bên", ông Gharibabadi thông tin.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã thông báo về việc đạt được thỏa thuận với Iran, nhấn mạnh việc eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại.

"Thỏa thuận vĩ đại này sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho toàn khu vực. Với việc mở cửa eo biển sau khi ký kết thỏa thuận, toàn bộ mìn sẽ bị dỡ bỏ và dầu mỏ sẽ chảy trở lại cho cả khu vực và thế giới", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, ông dự kiến sẽ có mặt tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ chính thức với Iran, nhưng cũng để ngỏ khả năng Tổng thống Trump sẽ xuất hiện. "Chúng tôi vẫn đang xem xét các vấn đề hậu cần về việc ai sẽ tham dự lễ ký kết. Tôi dự định sẽ có mặt ở đó, nhưng cũng có khả năng tổng thống sẽ tham dự", ông Vance nói với Fox News.