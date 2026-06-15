Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình. Ảnh: WANA

Theo CNN, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã hoàn tất. Xin chúc mừng tất cả...Tôi chính thức cho phép mở cửa eo biển Hormuz không thu phí đồng thời phê duyệt việc dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Tàu thuyền trên thế giới, hãy bật động cơ. Hãy để dầu chảy".

Chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố ngay lập tức và Tehran chưa bình luận về thông báo này.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif thông báo, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình và lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Theo hãng tin WANA, trong một thông điệp đăng tải vào sáng sớm nay (15/6) trên mạng xã hội X, ông Sharif cho biết thỏa thuận đã được hoàn tất và cả Mỹ lẫn Iran đã đồng ý chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Thủ tướng Pakistan cũng thông báo, các cuộc họp sơ bộ và thảo luận kỹ thuật sẽ được tổ chức trong những ngày tới, mô tả chúng là nền tảng thiết yếu cho quá trình thực hiện và lễ ký kết chính thức thỏa thuận.

Iran và Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán sau khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố vào ngày 8/4, với Pakistan đóng vai trò trung gian hòa giải. Trong hai tháng qua, một bản ghi nhớ được cho là dựa trên đề xuất 14 điểm của Iran đã trải qua nhiều vòng xem xét ở cả Tehran và Washington với mỗi bên đưa ra các sửa đổi và bổ sung.

Sau khi ký kết thỏa thuận ban đầu, Tehran và Washington dự kiến ​​tham gia một quá trình đàm phán căng thẳng kéo dài 60 ngày nhằm đạt được một giải pháp toàn diện cho các vấn đề tranh chấp còn lại.