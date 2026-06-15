Tờ Korea Times ngày 15/6 đưa tin Tổng thống Mỹ Trump đã chia sẻ một bức ảnh chụp chung với nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi thông báo đạt được thỏa thuận với Iran.

Bức ảnh do Tổng thống Trump đăng tải không kèm dòng chú thích nào, ghi lại khoảnh khắc ông và ông Kim Jong Un đi dạo trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng tổ chức nghị thượng đỉnh tại Singapore vào ngày 12/6/2018. Tại hội nghị đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Trump đăng tải ảnh chụp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: NK News

Khi được hỏi về động thái của Tổng thống Mỹ, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đưa ra bình luận một cách thận trọng. "Washington và Seoul đã luôn duy trì lập trường sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ", đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Theo giới quan sát, việc đăng tải một bức ảnh mà không đi kèm thông báo cụ thể đã thể hiện rõ phong cách đối ngoại của Tổng thống Trump là luôn duy trì sự mơ hồ chiến lược, để ngỏ nhiều khả năng hành động và tránh đưa ra cam kết công khai về các bước đi tiếp theo. Về cơ bản, bài đăng của ông Trump ám chỉ Nhà Trắng sẵn sàng tái khởi động đối thoại với Bình Nhưỡng nếu điều kiện phù hợp xuất hiện trong thời gian tới.

Hồi tháng 5, ông Trump tiết lộ bản thân vẫn duy trì liên lạc với ông Kim dù hai bên đã không gặp mặt trực tiếp trong chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Mỹ. "Chúng tôi vẫn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp và khá kín tiếng", ông Trump nói.