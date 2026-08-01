Bộ Nội vụ vừa trả lời câu hỏi của bà N. T. H. về việc phó trưởng ban HĐND cấp xã có được xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương hay không.

Theo bà H., Công văn số 6929 ngày 3/7/2026 của Bộ Nội vụ quy định người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bao gồm cả trung tâm phục vụ hành chính công, được xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương với tỷ lệ 100%.

Trong khi đó, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã được xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương theo tỷ lệ không vượt quá 50% tổng số cấp phó của toàn bộ cơ quan chuyên môn. Từ quy định này, bà H. đặt câu hỏi liệu phó trưởng ban HĐND cấp xã có được áp dụng xếp ngạch chuyên viên chính hay không.

Trả lời bà H., dẫn quy định của Luật Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, Bộ Nội vụ cho biết, phó trưởng ban HĐND cấp xã là đại biểu HĐND cấp xã, được bầu và phê chuẩn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các quy định liên quan.

Do vậy, phó trưởng ban HĐND cấp xã được xác định là cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15.

Bộ Nội vụ cho biết việc xếp ngạch đối với phó trưởng ban HĐND cấp xã phải căn cứ các quy định hiện hành và được cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn. Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng.

Bộ Nội vụ cũng dẫn Nghị định 204/2004 của Chính phủ, trong đó quy định cán bộ giữ chức danh do bầu cử, thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử đang đảm nhiệm.

Từ các quy định trên, Bộ Nội vụ cho biết đối với các chức danh phó trưởng ban HĐND cấp xã, địa phương cần căn cứ Quy định số 368-QĐ/TW, Nghị định 361/2025 của Chính phủ và các quy định liên quan để thực hiện.

Bộ Nội vụ đề nghị bà H. báo cáo HĐND cấp xã và HĐND cấp tỉnh để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền.

Như vậy, trường hợp phó trưởng ban HĐND cấp xã cần được xem xét theo quy định áp dụng đối với chức danh cán bộ do bầu cử, thay vì mặc nhiên áp dụng tỷ lệ xếp ngạch chuyên viên chính tối đa 50% dành cho cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.