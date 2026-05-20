Ông N.Q.H. phản ánh, theo Nghị định 361/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức, tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương được xác định khá cụ thể.

Trong đó, đối với vị trí lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã, phường tỷ lệ xếp ngạch chuyên viên chính là 100%.

Đối với vị trí lãnh đạo, quản lý là cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã, phường, tỷ lệ này không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Từ quy định trên, ông H. đặt câu hỏi liệu Phó Chủ tịch UBND xã, phường có thuộc diện được xếp ngạch chuyên viên chính hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định tại Nghị định 361/2025 về vị trí việc làm công chức, Phó Chủ tịch UBND xã, phường có thể được xếp ngạch chuyên viên chính.

Tuy nhiên, việc xếp vào ngạch theo vị trí việc làm phải đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch tương ứng đang được sử dụng tại cơ quan, tổ chức đó.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý, trường hợp còn có vướng mắc trong quá trình thực hiện, người dân cần liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.