Nhiều viên chức băn khoăn khi đến thời điểm đủ điều kiện xét thăng hạng theo quy định cũ nhưng Luật Viên chức 2025 đã có hiệu lực, không còn quy định này.

Ông P. Đ. K. công tác tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công, làm việc ở bộ phận truyền thông (trước đây là Đài Truyền thanh cấp huyện) cho biết, hiện đang giữ ngạch cán sự (mã số 01.004) từ năm 2023.

Theo quy định trước đây, đến tháng 7/2026 ông đủ 36 tháng giữ ngạch để được xem xét thăng hạng. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2026, Luật Viên chức 2025 có hiệu lực và không còn quy định về xét thăng hạng.

Viên chức muốn được xếp lương ở vị trí chuyên viên phải đáp ứng tiêu chuẩn của vị trí việc làm và được đơn vị bố trí. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Ông K. hỏi, trong trường hợp đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ thì cần thực hiện thủ tục gì để được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003) và tương đương.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn Điều 24 Luật Viên chức 2025 quy định, viên chức được chuyển sang vị trí việc làm mới khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm đó và đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu bố trí.

Việc thay đổi vị trí việc làm thuộc thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền quyết định, phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ Nội vụ, viên chức cần nghiên cứu các quy định nêu trên, đồng thời trao đổi với cơ quan quản lý viên chức nơi đang công tác để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết.

Như vậy, kể từ khi Luật Viên chức 2025 có hiệu lực, việc được xếp lương ở vị trí tương ứng với ngạch chuyên viên không còn thực hiện theo cơ chế xét thăng hạng như trước đây mà gắn với việc được bố trí, chuyển sang vị trí việc làm mới đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và nhu cầu của đơn vị.

Quy định về thẩm quyền xếp lương viên chức cấp huyện vào làm công chức xã Bộ Nội vụ nêu rõ quy định thẩm quyền tiếp nhận, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với viên chức cấp huyện được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã.



