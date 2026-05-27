Chiều 27/5, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi với Cục An ninh nội địa trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi gắn với công tác bảo đảm an ninh nội địa, giai đoạn 2026-2030.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; đồng thời gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở.

Ông Hà Việt Quân - Chánh Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi, cùng Đại tá Ngô Xuân Phú - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, ký kết kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị

Kế hoạch phối hợp tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Phối hợp trao đổi, hỗ trợ thông tin trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ 2026 - 2030 (Chương trình MTQG), các nghị định và đề án của Chính phủ; phối hợp tham mưu xây dựng thể chế chính sách, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; phối hợp trong kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình MTQG, nghị định và đề án của Chính phủ tại các địa phương.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững an ninh địa bàn vùng DTTS

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hà Việt Quân - Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia về dân tộc và miền núi nhấn mạnh, vùng đồng bào DTTS và miền núi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho khu vực này thông qua các chương trình, chính sách lớn, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Ông Hà Việt Quân - Chánh Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi phát biểu tại Lễ ký kết

Theo ông Hà Việt Quân, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai chương trình tại một số địa phương vẫn gặp không ít khó khăn do điều kiện địa bàn rộng, giao thông cách trở, trình độ dân trí không đồng đều, trong khi tình hình an ninh, trật tự ở một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Việc ký kết kế hoạch phối hợp với Cục An ninh nội địa sẽ tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ rất lớn cho quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG trong giai đoạn tới.

“Khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở thì việc tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn”, ông Quân nhấn mạnh.

Sự phối hợp giữa hai đơn vị không chỉ góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn tạo môi trường thuận lợi để các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo đi vào thực tiễn, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Chủ động phối hợp từ cơ sở

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Ngô Xuân Phú nhấn mạnh, việc ký kết kế hoạch phối hợp giữa Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi với Cục An ninh nội địa thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo hai Bộ đối với công tác bảo đảm an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn mới.

Đại tá Ngô Xuân Phú - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa phát biểu tại lễ ký kết

Theo Đại tá Ngô Xuân Phú, Cục An ninh nội địa được giao thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị nội địa trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, công tác bảo đảm an ninh trong lĩnh vực dân tộc là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhưng cũng rất khó khăn, phức tạp.

“Thời gian qua, Cục An ninh nội địa đã phối hợp với các ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ vững ổn định an ninh tại vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tuy nhiên, ở từng thời điểm, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi”, ông Phú cho biết.

Thời gian tới, không chỉ lực lượng của Cục An ninh nội địa trực tiếp triển khai nhiệm vụ, mà sẽ tăng cường hướng dẫn, phối hợp với lực lượng Phòng An ninh nội địa tại các địa phương để cùng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong lĩnh vực dân tộc.

Ngay sau lễ ký kết, Đại tá Ngô Xuân Phú đề nghị Phòng An ninh dân tộc (Cục An ninh nội địa) khẩn trương tham mưu xây dựng các nội dung, văn bản cụ thể để triển khai phối hợp; đồng thời xây dựng văn bản hướng dẫn đối với lực lượng an ninh nội địa tại địa phương nhằm bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Ông Phú cũng đề xuất Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi chủ động phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn, tăng cường sự chủ động từ cơ sở để việc triển khai kế hoạch đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.