Chiều 24/9, tại trụ sở phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa ký thông cáo thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Tuvalu.

Với việc ký thông cáo chung này, Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc (hiện có 193 thành viên).

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Paulson Panapa ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: BNG

Sau lễ ký, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã trao đổi về những định hướng thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Hai bên khẳng định việc ký kết Thông cáo chung hôm nay là một dấu mốc lịch sử, đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước; nhất trí tiếp tục trao đổi để thúc đẩy hoạt động hợp tác cụ thể trong những lĩnh vực có tiềm năng như kinh tế biển, du lịch, giáo dục.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn đa phương.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung mời Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa thăm Việt Nam; Bộ trưởng Paulson Panapa vui vẻ nhận lời.

Tuvalu là một đảo quốc nhỏ ở phía Nam Thái Bình Dương, theo chế độ quân chủ lập hiến và dân chủ nghị viện; theo đó Vua Anh là người đứng đầu Nhà nước, đại diện bởi Toàn quyền; Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ. Tuvalu là nền kinh tế nhỏ và dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Các hoạt động kinh tế chủ yếu dựa vào đánh bắt cá (đặc biệt là cá ngừ) và trồng cây lương thực. Trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Tuvalu có quan hệ ngoại giao với 123 quốc gia, trong đó có 6 quốc gia ASEAN.

Các quốc gia cần thực hiện đầy đủ cam kết về tài chính khí hậu

Ngày 24/9, Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 80 Annalena Baerbock.

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cùng lúc với LHQ kỷ niệm 80 năm thành lập, cũng như việc sẽ đăng cai lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng cuối tháng 10 và làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2026.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Annalena Baerbock. Ảnh: TTXVN

Bà Baerbock đặc biệt đánh giá cao bài phát biểu và thông điệp quan trọng của Chủ tịch nước tại Đại hội đồng ngày 23/9, trong đó thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với LHQ và chủ đề của khoá họp.

Việt Nam và LHQ có nhiều điểm tương đồng trong đánh giá tình hình, cũng như trong cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và LHQ. Bà Baerbock đánh giá cao vai trò tích cực, năng động và vị thế ngày càng cao, đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam tại các cơ quan, diễn đàn LHQ, trong đó có Đại hội đồng, nhất là trong bối cảnh thế giới và LHQ có nhiều thách thức hiện nay.

Đề cao sáng kiến của Việt Nam về Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27/12 được LHQ thông qua từ năm 2020, Chủ tịch Đại hội đồng mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của Việt Nam với Hội nghị cấp cao lần thứ hai về phòng, chống và ứng phó đại dịch tổ chức vào năm 2026.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam kiên trì, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Chủ tịch nước ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của LHQ trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt nỗ lực đa phương, đề xuất giải pháp toàn cầu.

Việt Nam sẵn sàng tăng cường đóng góp cho công việc chung của LHQ. Chủ tịch nước đề nghị bà Baerbock tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho cán bộ Việt Nam vào làm việc tại LHQ, trong đó có Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng.

Chiều 24/9, Chủ tịch nước đã dự hội nghị cấp cao về hành động khí hậu do Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đồng chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của nhiều người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các quốc gia, đại diện các tổ chức quốc tế.

Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký LHQ nhận định năng lượng sạch đang thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển bền vững, tạo việc làm. Nếu các đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) được triển khai đầy đủ, mức tăng nhiệt độ toàn cầu dự kiến sẽ dưới 3 độ C, thay vì 4 độ C so với dự báo trước đây. Ông Guterres kêu gọi các quốc gia đưa ra mức đóng góp mới, tham vọng hơn.

Với tư cách Chủ tịch hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP 30), Tổng thống Brazil khẳng định Hội nghị COP 30 sắp tới sẽ là nơi các quốc gia có thể trao đổi một cách thẳng thắn về vấn đề này, đồng thời kêu gọi các quốc gia sớm nộp các NDC mới trước COP 30.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam ý thức rõ và kiên định mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu. Ảnh: TTXVN

Việt Nam không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, để chuyển đổi xanh, chuyển đổi công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu, quyết liệt thực hiện mục tiêu đã cam kết, tăng cường năng lực và sức chống chịu cho các khu vực dễ bị tổn thương và người dân.

Chủ tịch nước cho rằng các quốc gia cần thực hiện đầy đủ, kịp thời cam kết về tài chính khí hậu, đặc biệt là nguồn lực cho chuyển đổi công bằng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ người lao động và cộng đồng dễ bị tổn thương.

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ và thực chất hơn nữa việc chuyển giao công nghệ tiên tiến, sạch và hiệu quả phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...