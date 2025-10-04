Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành công điện khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 (Matmo).

Nhằm chủ động ứng phó, người đứng đầu chính quyền TP giao các xã phường theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Chủ tịch Hà Nội khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động làm việc online vào thứ 2 (6/10). Ảnh: Hoàng Hà

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão trong đó cần tập trung: bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác.

Các xã, phường được giao rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

UBND các xã phường phải chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn tại các khu vực sạt lở nguy hiểm hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Giám đốc Công an TP rà soát triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở, công trình trọng điểm, các khu dân cư có nguy cơ mất an toàn do thiên tai, sự cố; hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khi bão đổ bộ và có mưa lớn xảy ra.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị có phương án phòng, chống úng ngập; chủ động tiêu nước đệm, hạ thấp mực nước hồ chứa, vận hành các công trình tiêu trên địa bàn đảm bảo phù hợp với từng vùng tiêu.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác ứng trực, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành, phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành (đặc biệt lưu ý đối với những điểm ngập úng trong nội thành từ cơn bão số 10, cần có giải pháp ứng phó hiệu quả nhất)…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn TP khi xảy ra thiên tai; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Chủ tịch Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ 2 (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Khẩn trương khắc phục cơn bão số 10 Theo báo cáo của các xã, phường, nhiều nơi hiện vẫn còn ảnh hưởng, thiệt hại của cơn bão số 10 và mưa, lũ (còn trên 2.000 nhà ở bị ảnh hưởng ngập). Chủ tịch TP yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra. Tập trung cao độ hỗ trợ nhân dân vẫn còn phải sơ tán, di dời, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, thiệt hại; khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là các khu vực, các điểm úng ngập, sự cố chưa được giải quyết. Chủ tịch TP lưu ý kết hợp công tác dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước hồ, tiêu thoát, hạ nước đệm trên hệ thống thoát nước nội-ngoại thành để sẵn sàng ứng phó với bão số 11 và mưa, lũ có thể xảy ra.