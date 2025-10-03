Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (3/10), vị trí tâm bão Matmo trên đất liền phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines); sức gió mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng chiều tối nay, bão di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong mùa mưa bão năm 2025.

Thời tiết miền Bắc còn nắng mạnh đến ngày 5/10. Do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo, từ khoảng 19h ngày 5/10, mưa và gió sẽ tăng dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Riêng Quảng Ninh có thể mưa và gió tăng từ chiều 5/10.

Hướng di chuyển của bão Matmo cập nhật chiều 3/10. Nguồn: NCHMF

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho bão phát triển, với nhiệt độ mặt biển khoảng 29 độ và đứt gió nhỏ. Do đó, trong những ngày tới, bão Matmo có khả năng mạnh lên nhanh, di chuyển với tốc độ 25-30km/h. Dự báo, cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Từ thời điểm bão di chuyển vào khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, lúc này khả năng có hai kịch bản di chuyển của bão.

Kịch bản 1 (xác suất 70-75%): Áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh khiến bão lệch về phía Bắc, di chuyển trên đất liền nhiều hơn. Vì vậy, khi vào khu vực Quảng Ninh, bão suy giảm 2-4 cấp. Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 9-10; đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9. Bắc Bộ xuất hiện mưa to diện rộng, trọng tâm mưa lớn tập trung ở trung du và miền núi.

Kịch bản 2 cực đoan hơn (xác suất 25-30%): Áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể, bão chủ yếu di chuyển trên biển nên ít suy yếu hơn. Khi vào Quảng Ninh, gió mạnh còn cấp 9-10, giật cấp 12-14. Phạm vi ảnh hưởng mở rộng từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Mưa lớn hơn, vùng gió mạnh có thể ăn sâu vào đất liền.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 11, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 4/10, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Cường độ gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho khu vực Bắc Biển Đông.

24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ 20-25km/h và còn khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 5/10, vị trí tâm bão trên vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam; cường độ gió lúc này tăng lên cấp 12, giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo 24 giờ sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Đến 13h ngày 6/10, vị trí tâm bão trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Dự báo tác động của bão, tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4-6m, biển động dữ dội.

Từ 4/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.