Sáng nay (4/10), Cục trưởng Khí tượng Thủy văn Nguyễn Thượng Hiền chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác dự báo cơn bão số 11 (Matmo).

Tại đây, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia báo cáo và phân tích về các dự báo, cảnh báo sớm về cơn bão này.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo, từ 19h tối mai (5/10) đến 19h ngày 6/10, mưa lớn tập trung ở phía Đông Bắc Bộ, đặc biệt là Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, phía bắc Tuyên Quang và Lào Cai.

19h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10, vùng tâm mưa thu hẹp và dịch nhanh sang phía Tây.

Các chuyên gia họp phân tích, trao đổi về diễn biến bão số 11 tại Cục Khí tượng Thủy văn sáng 4/10. Ảnh: Cục KTTV

Cụ thể, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm, cảnh báo nguy cơ mưa với cường suất lớn hơn 150mm trong vòng 3 giờ.

Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Riêng khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Bão số 11 hướng vào khu vực Đông Bắc Bộ

Liên quan diễn biến cơn bão số 11 Matmo, cơ quan khí tượng cho biết, đến 12h trưa nay, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Hướng di chuyển của bão số 11 cập nhật đến trưa 4/10. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 10h sáng mai, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc); cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Theo dự báo, sau khi đi vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 11 tiếp tục giữ nguyên hướng di chuyển, cường độ có thể suy yếu. Sau đó, bão khả năng đi vào khu vực phía Đông Bắc Bộ rạng sáng 6/10.

Đến 10h ngày 6/10, vị trí tâm bão trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc; cường độ cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Tây Bắc Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 22h cùng ngày, bão trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, cường độ giảm còn dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 11, từ đêm 5/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9 (gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà, gây thiệt hại về nhà cửa và cản trở di chuyển). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Ảnh vệ tinh bão Matmo lúc 12h trưa nay. Nguồn: NCHMF

Đồng thời, vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.

Trên biển, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển trọng tải lớn).

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối cùng ngày, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, trao đổi, Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền đề nghị các đơn vị làm rõ vấn đề như dự kiến bão vào đâu, phạm vi tác động của cơn bão, giông lốc; yêu cầu các đơn vị dự báo trung ương và địa phương huy động 200% lực lượng để sẵn sàng quan trắc; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để tăng cường công tác tuyên truyền dự báo cảnh báo về cơn bão số 11.