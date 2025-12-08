Ngày 27/11, Tập đoàn Leonardo (Ý) công bố Michelangelo Dome – hệ thống phòng không đa tầng đầu tiên của châu Âu có khả năng đánh chặn cùng lúc drone giá rẻ, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo liên lục địa và cả tên lửa siêu vượt âm. Với 5 lớp bảo vệ liên kết bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và radar phát hiện 5.000 mục tiêu cùng lúc, đây được đánh giá là ‘Iron Dome phiên bản châu Âu’ mạnh nhất thập kỷ tới.

Ngày 27/11, tập đoàn Leonardo của Ý chính thức ra mắt hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp mang tên Michelangelo Dome - Mái vòm Michelangelo.

Đây không phải một loại vũ khí đơn lẻ mà là một kiến trúc phòng không hoàn chỉnh, được ví như “nghệ thuật bảo vệ bầu trời” lấy cảm hứng từ chính thiên tài Michelangelo, với khả năng đánh chặn đồng thời nhiều loại mối đe dọa từ máy bay không người lái giá rẻ đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa siêu vượt âm.

Michelangelo Dome được xây dựng theo mô hình phòng thủ năm lớp liên kết chặt chẽ với nhau, tận dụng tối đa các hệ thống cảm biến và vũ khí sẵn có của Ý cũng như đồng minh NATO, đồng thời bổ sung những công nghệ mới nhất do Leonardo tự phát triển.

Lớp bảo vệ gần nhất tập trung vào chống máy bay không người lái và đạn pháo rocket nhờ việc tích hợp hệ thống radar băng tần AESA thế hệ mới cùng tổ hợp pháo, tên lửa phòng không tầm ngắn SAMP/T-NG và CAMM-ER.

Điểm đặc biệt là radar Kronos Grand Mobile High Power mới có khả năng phát hiện đồng thời hơn 5.000 mục tiêu trong phạm vi 400km, kết hợp với mạng lưới cảm biến hồng ngoại và thụ động giúp giảm thiểu khả năng bị gây nhiễu điện tử.

Ở tầng giữa, hệ thống sử dụng tên lửa CAMM-ER cải tiến có tầm bắn lên tới 45km và trần bay 20km, cùng với phiên bản SAMP/T-NG sử dụng đạn Aster 30 Block 1NT có khả năng đánh chặn khí động mục tiêu ở khoảng cách 150km.

Đặc biệt, Leonardo công bố đang phát triển thêm một dòng tên lửa mới dành riêng cho Michelangelo Dome với tầm bắn dự kiến trên 200km, sử dụng đầu dò radar chủ động băng tần kép và động cơ đẩy hai giai đoạn để đối phó với các mối đe dọa tốc độ cao.

Tầng cao nhất và cũng là điểm nhấn công nghệ lớn nhất chính là khả năng chống tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm.

'Mái vòm Michelangelo' có thể phối hợp các nền tảng tác chiến từ dưới biển đến ngoài không gian trên một mạng lưới duy nhất. Ảnh: Leonardo

Michelangelo Dome sẽ tích hợp cảm biến quỹ đạo thấp LEO và radar băng tần rất thấp Vulcano do Leonardo mới giới thiệu năm 2025, cho phép phát hiện tên lửa siêu vượt âm từ giai đoạn đầu đường bay.

Vũ khí đánh chặn cuối cùng vẫn dựa trên tổ hợp SAMP/T nâng cấp với đạn Aster 30 Block 2 có khả năng exo-atmospheric (đánh chặn ngoài khí quyển) và được thử nghiệm thành công chống mục tiêu siêu vượt âm hồi đầu năm 2025 tại bãi thử Salto di Quirra, Sardegna.

Toàn bộ hệ thống được điều khiển bởi trung tâm chỉ huy tích hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng lưới liên kết dữ liệu theo chuẩn NATO Link 16 và IFDL mới, cho phép chia sẻ tức thì thông tin mục tiêu với các hệ thống Patriot, IRIS-T SLM hay thậm chí Aegis Ashore của đồng minh.

Leonardo nhấn mạnh rằng Michelangelo Dome được thiết kế mở, có thể tiếp nhận thêm bất kỳ loại cảm biến hay tên lửa nào từ các nước châu Âu khác mà không cần thay đổi kiến trúc chính.

Theo CEO Roberto Cingolani, giai đoạn 2026-2027 sẽ hoàn tất việc tích hợp toàn bộ các thành phần hiện có, còn từ 2028 trở đi hệ thống sẽ đạt khả năng vận hành ban đầu (IOC) và triển khai thực tế đầu tiên trên lãnh thổ Ý.

Với Michelangelo Dome, Ý không chỉ sở hữu lá chắn phòng không hiện đại nhất châu Âu trong thập kỷ tới mà còn đặt nền móng cho một hệ thống phòng thủ chung của toàn liên minh châu Âu trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp từ tên lửa siêu vượt âm và vũ khí tấn công bầy đàn.