Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Năm 2025, cái tên R-37M (RVV-BD) liên tục xuất hiện trên các báo cáo tình báo phương Tây với mức độ cảnh báo cao nhất.

Báo cáo 'Russian Military Power 2025' của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) công bố tháng 5/2025 đã xác nhận điều mà nhiều nhà phân tích lo sợ: Nga không chỉ sở hữu tên lửa không đối không tầm xa nhất thế giới, mà còn biến nó thành vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên trong lịch sử hàng không hiện đại.

R-37M là phiên bản hiện đại hóa sâu của tên lửa R-33 (AA-9 Amos) thời Liên Xô, được Tập đoàn Vympel (thuộc Almaz-Antey) phát triển từ cuối thập niên 1990 và chính thức biên chế năm 2014.

Đến năm 2025, vũ khí này đã trải qua ít nhất ba đợt nâng cấp lớn, trong đó đáng chú ý nhất là việc tích hợp đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Theo các nguồn tin Nga (Lenta.ru và Vz.ru), đầu đạn hạt nhân của R-37M có khối lượng khoảng 60kg, gấp ba lần đầu đạn nổ phá mảnh thông thường, đủ để tạo ra vụ nổ có sức công phá tương đương vài chục tấn TNT, biến một quả tên lửa thành vũ khí có khả năng tiêu diệt cả một phi đội máy bay chỉ trong một lần nổ.

Về thông số kỹ thuật, R-37M có chiều dài 4,2m, đường kính thân 38cm, sải cánh 72cm và trọng lượng phóng 510-600kg tùy cấu hình.

Tên lửa sử dụng động cơ rocket nhiên liệu rắn hai chế độ (dual-pulse), cho phép duy trì tốc độ siêu thanh suốt hành trình.

Máy bay chiến đấu MiG-31BM của Nga được trang bị hai tên lửa không đối không tầm xa R-37M dưới cánh, thể hiện việc triển khai mở rộng loại tên lửa không đối không tầm xa nhất thế giới hiện đang được sản xuất hàng loạt, nay được cho là đang phát triển phiên bản mang đầu đạn hạt nhân, đe dọa trực tiếp các hoạt động không quân của NATO. (Nguồn ảnh: Live Journal Andrei-bt)

Tốc độ tối đa đạt Mach 6 (khoảng 7.350 km/h), trong khi tầm bắn thay đổi mạnh theo độ cao và tốc độ máy bay mẹ: từ 150-200km khi phóng ở độ cao thấp đến 300-398 km khi phóng từ độ cao 15-20km với tốc độ Mach 2+ của MiG-31BM.

Chính vì vậy, MiG-31BM vẫn là nền tảng lý tưởng nhất, có thể mang 4 quả R-37M dưới bụng và 2 quả R-77 dưới cánh.

Hệ thống dẫn đường của R-37M là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Giai đoạn đầu, tên lửa sử dụng dẫn đường quán tính kết hợp cập nhật dữ liệu từ máy bay mẹ qua datalink.

Khi đến gần mục tiêu khoảng 40-50km, radar chủ động 9B-1388 (phiên bản thu nhỏ của radar Zaslon-AM) bật lên, tự tìm và khóa mục tiêu mà không cần máy bay phóng chiếu xạ thêm.

Theo RIA Novosti và Verumreactor.ru, xác suất tiêu diệt mục tiêu của R-37M trong điều kiện thực tế tại Ukraine đạt gần 100% đối với các mục tiêu lớn như Su-27, MiG-29 hay máy bay không người lái.

Ngày 4/2, Bộ Quốc phòng Nga công bố một chiếc Su-30SM2 đã dùng R-37M bắn hạ Su-27 Ukraine ở cự ly 130km, một kỷ lục thực chiến được báo chí Nga (RG.ru) mô tả là 'điển hình cho khả năng của tên lửa siêu thanh này'.

Điểm đáng sợ nhất của R-37M không chỉ nằm ở tầm bắn và tốc độ, mà còn ở mục tiêu mà nó được thiết kế để tiêu diệt: các tài sản giá trị cao của NATO như E-3 AWACS, E-8 JSTARS, KC-135, KC-46 hay sắp tới là E-7 Wedgetail.

Với tầm hoạt động 400km, một chiếc MiG-31BM tuần tra ở không phận Nga hoặc Belarus có thể tấn công máy bay cảnh báo sớm của NATO khi chúng còn cách biên giới hàng trăm km, khiến liên minh này gần như mất khả năng chỉ huy trên không.

Tên lửa không đối không R-37M của Nga. Ảnh: MW.

Báo The War Zone nhận định: 'Phiên bản hạt nhân của R-37M có thể khiến toàn bộ khái niệm AWACS trở nên lỗi thời chỉ sau một đêm'.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt xuất khẩu của R-37M. Tại triển lãm Aero India tháng 2/2025, Nga đã chính thức đề xuất chuyển giao công nghệ sản xuất R-37M (phiên bản xuất khẩu RVV-BD) cho Ấn Độ để tích hợp lên Su-30MKI.

Các nguồn tin từ Indian Defence Research Wing và BulgarianMilitary.com cho biết gói đề xuất bao gồm cả giấy phép sản xuất tại chỗ, giá mỗi quả RVV-BD xuất khẩu dao động 1,3-1,5 triệu USD, mức giá được đánh giá là cực kỳ cạnh tranh so với AIM-260 JATM của Mỹ (ước tính hơn 3 triệu USD/quả) hay Meteor của châu Âu.

Nếu Ấn Độ chấp thuận, Su-30MKI sẽ trở thành máy bay tiêm kích đầu tiên ngoài Nga có khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly gần 400km, vượt xa mọi đối thủ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tính đến cuối năm 2025, R-37M đã được tích hợp chính thức trên ba loại máy bay Nga: MiG-31BM (4 quả), Su-35S (2-4 quả tùy cấu hình) và Su-57 (2 quả trong khoang vũ khí tàng hình).

Một số nguồn tin không chính thức còn cho rằng phiên bản rút gọn đang được thử nghiệm để tích hợp lên Su-34 và Su-30SM2.

Với khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tốc độ Mach 6, tầm bắn gần 400km và độ chính xác gần như tuyệt đối, R-37M không chỉ là một loại tên lửa, mà là lời tuyên bố rằng Nga đã giành lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua tên lửa không đối không tầm siêu xa, đồng thời đặt ra thách thức chưa từng có cho chiến lược không quân của NATO trong thập kỷ tới.