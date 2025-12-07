Giữa lúc hàng nghìn drone FPV giá rẻ của Ukraine đang làm chủ bầu trời, Không quân Nga đã lặng lẽ thử một ý tưởng điên rồ nhưng cực kỳ thực dụng: biến tiêm kích MiG-29SMT thành ‘tàu mẹ’ cho drone đánh chặn siêu tốc mang tên Archangel (Arkhangel). Đây không phải viễn tưởng mà là dự án thực tế đang diễn ra từ mùa hè đến cuối năm 2025, với mục tiêu duy nhất: tiêu diệt drone đối phương với chi phí thấp nhất có thể.

Drone Archangel. Ảnh: news-pravda.com

Archangel, kẻ săn drone nhanh nhất nước Nga

Archangel là loại FPV interceptor do tập đoàn Kalashnikov và một số công ty tư nhân Nga phát triển từ đầu năm 2025, với yêu cầu kỹ thuật khắc nghiệt: phải đuổi kịp và tiêu diệt được cả những drone FPV nhanh nhất của Ukraine (tốc độ tối đa 180–220 km/h).

Về kích thước, Archangel khá nhỏ gọn: chiều dài thân chỉ khoảng 1,1–1,3m, sải cánh gấp gọn 1,4m, trọng lượng cất cánh tối đa dưới 18kg.

Nhờ sử dụng động cơ phản lực đẩy nhỏ (micro turbojet) kiểu KJ66 hoặc TJ150 do Nga tự sản xuất (một số nguồn cho rằng dùng biến thể nội địa của động cơ PBS TJ100 của Cộng hòa Séc), Archangel đạt tốc độ tối đa thực tế lên tới 380–420 km/h trong hành trình ngắn, thậm chí có báo cáo ghi nhận 480 km/h khi lao xuống mục tiêu.

Tốc độ này biến nó thành một trong những drone FPV nhanh nhất thế giới hiện nay.

Nhiên liệu là hỗn hợp kerosene và dầu đặc biệt, cho thời gian bay tối đa 12–15 phút ở tốc độ cao hoặc gần 25 phút khi bay hành trình tiết kiệm.

Tầm hoạt động hiệu quả khi phóng từ mặt đất khoảng 25–30km, nhưng khi được mang lên độ cao 6.000–8.000m bởi máy bay mẹ thì bán kính chiến đấu tăng vọt lên hơn 80km.

Vũ khí chính của Archangel là đầu nổ nặng 2,5–3,5kg (tương đương quả lựu đạn trên drone FPV thông thường nhưng tốc độ va chạm gấp 3–4 lần), đủ để xé nát bất kỳ drone nào của Ukraine từ Baba Yaga đến Vampire.

Một số biến thể thử nghiệm gắn thêm shotgun 12 nòng hoặc lưới đánh chặn, nhưng phiên bản chính thức vẫn ưu tiên phương án va chạm trực tiếp vì đơn giản và hiệu quả cao nhất.

Hệ thống điều khiển sử dụng liên lạc analog mã hóa tần số nhảy (frequency hopping) kết hợp kính VR chống nhiễu tốt hơn loại kỹ thuật số thông thường mà Ukraine đang dùng để gây nhiễu.

Người điều khiển Archangel được huấn luyện đặc biệt: họ phải từng là phi công tiêm kích thật sự để hiểu được cách phối hợp với máy bay mẹ.

Nga thử nghiệm drone Archangel trên MiG-29SMT. Ảnh: news-pravda.com

MiG-29SMT, ‘tàu mẹ’ bất đắc dĩ

MiG-29SMT là phiên bản nâng cấp sâu của MiG-29 thế hệ 4+ mà Nga đang sử dụng rất nhiều ở mặt trận Ukraine. Máy bay có 9 giá treo vũ khí, trong đó giá treo dưới bụng (AKU-470) và 2 giá treo dưới cánh gần thân được chọn để mang Archangel.

Cách tích hợp ban đầu cực kỳ thô sơ nhưng hiệu quả: drone được gắn cứng vào giá treo bằng 4 thanh ray tháo nhanh, đuôi hướng về phía trước để giảm lực cản khí động.

Khi đạt độ cao và tốc độ cần thiết (thường 750–800 km/h ở độ cao 7.000m), phi công MiG-29 chỉ cần nhấn nút, 4 chốt khóa điện tử mở ra, Archangel tự động bật động cơ phản lực và lao đi với vận tốc ban đầu kế thừa từ máy bay mẹ.

Nhờ đó, chỉ trong 3–4 giây đầu tiên, drone đã đạt tốc độ hơn 350 km/h mà không tốn nhiên liệu khởi tốc.

Để tránh hiện tượng rung lắc gây mất tín hiệu video, người Nga đã bọc toàn bộ thân Archangel bằng lớp vật liệu hấp thụ sóng radar và giảm dao động, đồng thời lắp thêm 4 cánh ổn lưu nhỏ ở đuôi.

Dây anten của drone được kéo dài 2,5m và thả ra ngay khi rời giá treo, giúp duy trì liên lạc ổn định ở khoảng cách xa.

Một vấn đề lớn nhất là trọng lượng. Mỗi chiếc Archangel đầy đủ nhiên liệu và đầu đạn nặng khoảng 17–18kg, nặng ngang một quả bom FAB-50. MiG-29SMT có thể mang đồng thời 4 chiếc (tổng 72kg) mà vẫn giữ được tính cơ động chấp nhận được.

Thực tế chiến đấu cho thấy phi công thường chỉ mang 2 chiếc mỗi bên cánh để đảm bảo an toàn khi dogfight nếu gặp Su-27 hoặc Su-25 Ukraine.

Drone đánh chặn Arkhangel của Nga do Tập đoàn Kalashnikov thiết kế, chuyên tiêu diệt UAV địch trước khi chúng tiếp cận mục tiêu quan trọng, bằng va chạm động năng hoặc đầu nổ nhỏ (Nguồn ảnh: Telegram).

Tại sao phải làm cách “điên rồ” này?

Lý do rất đơn giản: drone Ukraine hoạt động chủ yếu ở độ cao thấp (dưới 2.000m) và ban đêm, trong khi tên lửa không đối không R-74 hay R-77 của Nga quá đắt (hàng triệu USD) để bắn hạ mục tiêu chỉ vài nghìn USD.

Máy bay trực thăng Ka-52 mang tên lửa Igla/Vikhr lại dễ bị MANPADS Ukraine bắn rơi. Còn tổ hợp Pantsir-S1 dù hiệu quả nhưng không thể bao phủ toàn mặt trận dài 1.200km.

Archangel khi được MiG-29SMT mang lên cao và thả ra giống như “bắn tên từ trên trời xuống”, khiến drone Ukraine gần như không có cơ hội chạy thoát.

Chi phí mỗi lần xuất kích ước tính chỉ khoảng 25.000–40.000 USD (bao gồm cả giờ bay của MiG-29), rẻ hơn rất nhiều so với bắn tên lửa hành trình.

Từ tháng 11 đến cuối tháng 12/2025, các nguồn tình báo phương Tây xác nhận Nga đã tiến hành ít nhất 40 vụ thử nghiệm thực chiến ở khu vực Kursk và Belgorod, trong đó có ít nhất 12 lần MiG-29SMT mang theo Archangel xuất kích.

Tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu được đánh giá trên 70%, con số cực kỳ ấn tượng đối với một hệ thống vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Dự kiến từ quý 1/2026, Archangel sẽ được sản xuất hàng loạt với số lượng 200–300 chiếc/tháng, và toàn bộ phi đoàn MiG-29SMT thuộc Quân khu phía Tây sẽ được huấn luyện kỹ thuật mang, thả drone này.

Khi máy bay chiến đấu Su-35S hay Su-57 cũng bắt đầu thử nghiệm tích hợp Archangel, có thể nói Nga đã tìm ra câu trả lời rẻ nhất, nhanh nhất và tàn nhẫn nhất cho cơn bão drone đang hoành hành trên chiến trường Ukraine: biến chính những cỗ máy từ thời Chiến tranh Lạnh thành tàu sân bay cho thiên thần sa ngã.