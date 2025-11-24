Chỉ với số tiền mua được một chiếc Toyota Camry mới, quân đội Anh và Ukraine sắp sở hữu thứ vũ khí có thể bay 250km, mang đầu đạn 20kg và lao thẳng vào mục tiêu với độ chính xác dưới 1 mét. Đó chính là SkyShark, quả drone kamikaze ‘made in UK’ rẻ đến mức khiến mọi loại tên lửa chống tăng truyền thống trở nên đắt đỏ và lạc hậu ngay lập tức.

SkyShark hiện được cung cấp với hai tùy chọn động lực: động cơ tuabin khí (gas turbine) hoặc quạt ống dẫn điện (electric ducted fan propulsion). Nguồn: MGI Engineering

Ra mắt chính thức vào tháng 7/2025 và được công bố chi tiết tại triển lãm DSEI tháng 9/2025, SkyShark ngay lập tức trở thành hiện tượng vì nó là sản phẩm đầu tiên trên thế giới đạt được sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ Formula 1, chuỗi cung ứng 100% nội địa Anh và mức giá thấp chưa từng có trong lịch sử vũ khí dẫn đường chính xác.

Toàn bộ SkyShark được phát triển bởi MGI Engineering, công ty từng cung cấp công nghệ khí động lực học và vật liệu composite siêu nhẹ cho các đội đua F1.

Nhờ kinh nghiệm đó, họ đã tạo ra một thân máy bay nhỏ gọn đến mức khi gấp cánh lại chỉ nhét vừa thùng container 20 feet tiêu chuẩn hoặc ống phóng trên xe bán tải dân sự.

Đặc biệt, SkyShark sử dụng hai loại động cơ phản lực cỡ nhỏ hoàn toàn do Anh tự sản xuất, cho phép chọn phiên bản tốc độ cao (trên 800 km/h) hoặc phiên bản tiết kiệm nhiên liệu để bay xa hơn.

Thông số kỹ thuật chính thức khiến giới chuyên gia quân sự phải kinh ngạc vì tính “vô lý” của nó: tầm bay tối đa 250km, tốc độ hành trình 600–850 km/h tùy cấu hình động cơ, đầu đạn nổ phá hoặc đầu đạn nhiệt áp nặng đúng 20kg, hệ thống dẫn đường kết hợp GPS kháng nhiễu mạnh, định vị quán tính và đầu dò quang học tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự nhận diện mục tiêu ở 10km cuối cùng.

Điều đáng nói nhất là nó vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi bị gây nhiễu điện tử hoàn toàn, nhờ công nghệ dẫn đường quán tính lấy từ kinh nghiệm F1.

SkyShark trang bị động cơ A300. Ảnh: MGI Engineering

SkyShark có thể phóng theo bầy đàn hàng chục quả cùng lúc từ xe tải, từ container trên tàu dân sự hoặc thậm chí từ ray phóng đơn giản trên mặt đất.

Với giá chỉ khoảng 67.000 USD mỗi quả (tương đương một chiếc xe Toyota Camry mới) khi sản xuất hàng loạt, nó rẻ hơn cả một quả tên lửa Javelin hay NLAW mà tầm bắn lại xa gấp hàng chục lần, biến SkyShark thành thứ vũ khí lý tưởng để tiêu diệt xe tăng, pháo tự hành, sở chỉ huy, kho đạn và cả các tổ hợp phòng không đối phương ở khoảng cách trung bình.

Tháng 10/2025, lô SkyShark đầu tiên đã được chuyển giao cho Ukraine để thử nghiệm chiến đấu thực tế, và chỉ sau vài tuần đã có báo cáo xác nhận nó hoạt động vượt xa kỳ vọng trong môi trường gây nhiễu điện tử dày đặc.

Đến tháng 11/2025, nguyên mẫu cải tiến với khả năng mang đầu đạn 20kg tiếp tục được thử nghiệm thành công tại Anh, mở đường cho việc sản xuất hàng loạt từ năm 2026.

SkyShark không chỉ là một loại drone kamikaze, mà là lời tuyên bố đanh thép của nước Anh rằng từ nay trở đi, vũ khí dẫn đường chính xác không còn là đặc quyền của các quả tên lửa triệu đô nữa.

Với SkyShark, chỉ cần vài chục nghìn USD là đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện một chiến trường.