Theo Điều lệ trường tiểu học do Bộ GD-ĐT ban hành, mỗi lớp học có không quá 35 học sinh. Còn Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định, sĩ số mỗi lớp không quá 45 học sinh.

Nhiều dự án xây trường chưa được triển khai hoặc chậm tiến độ

Tuy nhiên, không ít trường ở Hà Nội nhiều năm qua liên tục rơi vào tình trạng quá tải sĩ số, có lớp tới trên 50 học sinh.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, bước vào năm học 2025-2026, toàn thành phố có tổng số 2.954 trường mầm non và phổ thông các cấp với khoảng 70.500 lớp, đáp ứng nhu cầu của hơn 2,3 triệu học sinh. Trong đó, khối công lập là 2.337 trường, còn lại là tư thục.

Về công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, Sở GD-ĐT nhìn nhận còn một số tồn tại như: Nhiều dự án xây dựng trường học có trong quy hoạch nhưng chưa được triển khai hoặc tiến độ triển khai chậm, gây ra tình trạng thiếu trường, lớp; phát triển mạng lưới trường học theo quy hoạch không bắt kịp tốc độ gia tăng dân số...

Học sinh Hà Nội. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Trao đổi với VietNamNet, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng, Thủ đô thiếu trường lớp một phần do tốc độ phát triển dân số nhanh, trong khi việc xây dựng trường không đáp ứng kịp.

“Trong những năm qua, Hà Nội có dân số phát triển rất nhanh. Ví dụ, trong quy hoạch, Hà Nội dự kiến đến năm 2030 mới đạt 9,2 triệu dân, nhưng đến năm 2024 đã gần 9 triệu dân. Trong khi đó, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cư dân bởi cơ hội việc làm và thu nhập. Chính vì vậy, trong dự báo quy hoạch sắp tới, dự kiến tới năm 2030, dân số Thủ đô có thể đạt tới 12-13 triệu người”, ông Nghiêm nói.

Ông Nghiêm cho hay, khi quy mô dân số tăng nhanh hơn so với quy hoạch thì hạ tầng xã hội, bao gồm trường học, còn thiếu thốn. “Dân cư gia tăng nhưng đất đai dành cho hạ tầng xã hội, nhất là trường học rất thấp. Bình quân sĩ số học sinh mỗi lớp khoảng 35-45 em, nhưng ở Hà Nội, nhiều nơi đã lên đến 50 em. Cùng với đó, các trường học cũng không đảm bảo quy mô và diện tích”, ông Nghiêm phân tích.

Tận dụng trụ sở dôi dư sau sáp nhập, có thể áp dụng bản đồ số để tuyển sinh đầu cấp

Việc giải quyết bài toán này, theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, là rất khó khăn bởi “đất đai đã được bố trí cho phần lớn các công trình”.

Giải pháp mà vị chuyên gia đề xuất là xây thêm trường học, song câu hỏi chính ông đặt ra là “đất ở đâu?”. Theo ông Nghiêm, Hà Nội có thể tận dụng trụ sở của các đơn vị trước sáp nhập và nay bỏ trống, tuy nhiên “việc chuyển chức năng của một số trụ sở cơ quan sang trường học cũng sẽ không giải quyết được tổng thể, bởi diện tích không quá lớn”.

Ông Nghiêm cho rằng phương án hiệu quả nhất là phân bố lại, giãn bớt dân ở một số khu vực tập trung đông. “Tuy nhiên, đây cũng là việc khó. Bởi để giãn dân, không chỉ cần giải quyết chỗ ở cho dân cư mà còn phải đồng bộ về hạ tầng xã hội, đặc biệt đảm bảo công việc, thu nhập cho họ, do đó cần có một quyết tâm rất lớn, mạnh mẽ mới có thể giải quyết và phải có đủ nguồn lực xã hội, ngân sách...”, ông Nghiêm nói.

Vị chuyên gia cho rằng, song song, thành phố cũng cần quản lý chặt chẽ hơn ở các khu đô thị mới về việc đảm bảo quy hoạch đồng bộ hạ tầng xã hội, trong đó có trường học.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu trường ở Thủ đô do công tác quy hoạch chưa chuẩn. “Trong đó có việc phê duyệt các dự án khu chung cư nhưng chưa dành quỹ đất, không gian cho trường lớp. Điều này dẫn tới việc đô thị hóa nhanh, quỹ đất dành cho giáo dục chưa đáp ứng, hệ quả chính là thiếu trường lớp”, ông Nam nói.

Ông Nam cho rằng, để giải quyết trước mắt, ngoài việc quy hoạch, dự báo dân số chính xác theo từng xã, phường, Hà Nội có thể áp dụng bản đồ số để tuyển sinh đầu cấp (căn cứ vào khoảng cách nơi ở đến trường để tuyển sinh).

“Có thể tích hợp dữ liệu dân cư qua VNeID để xác định trường mà học sinh sẽ được theo học. Song song với đó, các trường cũng cần nâng cao chất lượng dạy học, thu hẹp khoảng cách vấn đề chênh lệch, để phụ huynh yên tâm dù con em học ở trường hay khu vực nào. Qua kênh này, cơ quan quản lý cũng có thể dự báo sớm được số lượng trẻ sẽ đăng ký vào các trường trong khu vực ở những năm tiếp theo; từ đó có chính sách điều phối khoa học hơn”, ông Nam nói.

Ngoài ra, theo ông Nam, Hà Nội cũng cần đầu tư xây dựng, phát triển các trường liên cấp chất lượng để giảm tải áp lực thi cử...