Kiểm tra nghiêm ngặt nguồn thực phẩm

Sau vụ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát bị xác định liên quan đến đường dây tiêu thụ khoảng 300 tấn thịt lợn bệnh ra thị trường, nhiều trường học tại Bắc Ninh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp trấn an phụ huynh và đảm bảo an toàn cho học sinh. Một số trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú để rà soát toàn bộ nguồn cung thực phẩm.

Bà Nguyễn Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lim, cho biết ngay tối nhận được thông tin, nhà trường đã liên hệ với đơn vị cung cấp thực phẩm, yêu cầu giải trình và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan trước sáng hôm sau.

Nhà trường cũng tổ chức họp khẩn với Ban đại diện cha mẹ học sinh, rà soát toàn bộ hồ sơ nhập thực phẩm, quy trình giao nhận và lưu mẫu.

Bà Nguyễn Thuý Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lim (xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Theo bà Nga, qua kiểm tra bước đầu, dù chưa phát hiện dấu hiệu liên quan, nhà trường vẫn tăng cường kiểm soát và minh bạch thông tin tới phụ huynh để đảm bảo an toàn cho học sinh.

“Ngày 2/4 có 57 học sinh không đăng ký ăn bán trú, sang ngày 3/4 là 54 học sinh”, bà Nga cho biết.

Tạm dừng ăn bán trú để đảm bảo an toàn

Tại Trường Tiểu học Đồng Kỵ 1, ông Ngô Gia Vượng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết đơn vị đã rà soát hồ sơ của hơn 20 nhà cung cấp thực phẩm, từ gia vị đến thịt.

“Qua kiểm tra, không có nhà cung cấp nào liên quan đến Công ty Cường Phát. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh, nhà trường đã thống nhất với phụ huynh tạm dừng tổ chức ăn bán trú, chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng”, ông Vượng cho hay.

Ngô Gia Vượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Kỵ 1.

Việc tạm dừng ăn bán trú từ đầu tháng 4 gây một số xáo trộn, phụ huynh phải điều chỉnh thời gian đưa đón, học sinh bị ảnh hưởng sinh hoạt trưa. Tuy nhiên, sau vài ngày, tình hình dần ổn định.

Các trường cho biết một khó khăn là việc kiểm soát chất lượng thực phẩm đầu vào. Nhiều trường không có bếp nấu tại chỗ mà sử dụng suất ăn chế biến sẵn từ đơn vị cung cấp, nên việc giám sát chủ yếu dựa trên hồ sơ và kiểm tra cảm quan.

“Ngay cả khi thực phẩm đã có dấu kiểm dịch, bằng mắt thường chúng tôi cũng khó xác định chất lượng thực sự”, ông Ngô Gia Vượng chia sẻ.

Trường Tiểu học Đồng Kỵ 1 dừng ăn bán trú đến khi có kết luận từ cơ quan chức năng.

Tại Trường Tiểu học thị trấn Lim, chị Nguyễn Thị Phương, phụ huynh có con học lớp 3 cho biết, nhà trường duy trì việc để phụ huynh luân phiên giám sát bếp ăn.

“Mỗi tuần đều có phụ huynh đến kiểm tra quy trình chế biến nên chúng tôi phần nào yên tâm. Tuy nhiên, việc đánh giá chất lượng thực phẩm chủ yếu vẫn chỉ bằng quan sát”, chị Phương nói.

Các trường cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến vụ việc và chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Trong trường hợp phát hiện vi phạm từ đơn vị cung cấp, nhà trường sẽ chấm dứt hợp đồng và tìm kiếm đối tác mới.

Tăng cường kiểm tra, siết chặt trách nhiệm trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Ngày 3/4, Sở Y tế Bắc Ninh đề nghị các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục phối hợp quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trường học. Sở yêu cầu triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra theo phân cấp và thực hiện nghiêm quy định pháp luật.

Đoàn kiểm tra số 2 làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đông Thành và đơn vị cung cấp suất ăn.

UBND cấp xã được giao xây dựng kế hoạch kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể; kịp thời phát hiện, xử lý và công khai vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố.

Với các cơ sở giáo dục có bếp ăn nội trú, bán trú, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp; thực hiện nghiêm quy định an toàn thực phẩm, tăng cường hướng dẫn lựa chọn, chế biến thực phẩm an toàn, duy trì “ăn chín, uống sôi”, rửa tay đúng cách và áp dụng “5 chìa khóa để có thực phẩm an toàn”.

Cùng ngày, hai đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đông Thành (hai phân hiệu), rà soát hồ sơ pháp lý, nguồn gốc thực phẩm và quy trình vận hành.