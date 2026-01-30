Sở GD-ĐT cho biết thời gian gần đây, đơn vị này liên tục ghi nhận các phản ánh, thông tin liên quan đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường, đặc biệt đối với suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn do các bếp ăn tập trung cung cấp cho nhiều cơ sở giáo dục.

Mặc dù các đơn vị cung cấp suất ăn đã được cấp phép và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, qua thực tế triển khai vẫn còn tồn tại tình trạng điều kiện vệ sinh chưa bảo đảm, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển và giao nhận tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây lo ngại cho phụ huynh, nhà trường và xã hội.

Phụ huynh đưa con về nhà ăn trưa sau vụ Sago Food đưa thịt bẩn vào suất ăn bán trú. Ảnh: Phước Sáng

Sở GD-ĐT nhận thấy nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh, nếu tình trạng này không được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời và thực chất.

Sở GD-ĐT đề nghị Sở An toàn Thực phẩm quan tâm phối hợp, triển khai một số nội dung:

Thứ nhất, tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề sâu, kỹ và sát thực tế: Kiểm tra không chỉ hồ sơ pháp lý mà cả điều kiện vệ sinh thực tế, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển và giao nhận suất ăn; Thực hiện kiểm tra định kỳ kết hợp kiểm tra đột xuất, đặc biệt đối với các đơn vị cung cấp suất ăn quy mô lớn, cung cấp cho nhiều cơ sở giáo dục.

Thứ hai, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng suất ăn học đường: Từ khâu nguồn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển đến giao nhận tại trường học; Kiểm tra việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, phòng ngừa nhiễm chéo; kiểm soát dầu ăn, vật liệu bao gói và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Thứ ba, kịp thời xử lý vi phạm và cảnh báo rủi ro: Khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, đề nghị xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị Sở An toàn Thực phẩm thông tin sớm cho Sở GD-ĐT để phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng sử dụng đơn vị cung cấp liên quan khi cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Sở An toàn Thực phẩm phải chia sẻ kết quả kiểm tra phục vụ công tác quản lý của ngành Giáo dục cũng như cung cấp danh sách các cơ sở đủ điều kiện, cơ sở có nguy cơ rủi ro hoặc bị xử lý vi phạm, làm cơ sở để các cơ sở giáo dục lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bảo đảm chất lượng.

Theo Sở GD-ĐT, công tác kiểm soát cần được triển khai với tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ xa, không chờ xảy ra sự cố, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng học sinh - đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ.