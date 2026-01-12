Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, số tiền nói trên được yêu cầu đóng cho một chương trình mang tên “du học nước ngoài thu nhỏ”, được quảng bá là có thể xóa điểm trượt và mang lại một số “ưu tiên” trong phạm vi nhà trường, dù trên thực tế chương trình này không hề diễn ra.

Theo phản ánh của một số phụ huynh với tờ Benliu News (Trung Quốc) vào giữa tháng 12, giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Tây An (Xian Technology and Business College), một cơ sở ít tên tuổi tại tỉnh Thiểm Tây do Tập đoàn Đầu tư Bắc Kinh tài trợ, đã chủ động liên hệ riêng với gia đình các sinh viên trượt môn. Các giảng viên này bị cáo buộc gây sức ép, yêu cầu phụ huynh đóng khoản phí lớn để con em họ tránh những hậu quả học tập nghiêm trọng.

Một phụ huynh cho biết con mình trượt bốn môn và được nhà trường thông báo có nguy cơ phải học lại một năm, thậm chí buộc thôi học. Tuy nhiên, ngay sau đó, một giảng viên đã gợi ý “giải pháp khác”: Đăng ký chương trình “du học ngắn hạn” với mức phí 79.800 nhân dân tệ. Chương trình này được hứa hẹn sẽ xóa toàn bộ điểm trượt, đồng thời giúp sinh viên được ưu tiên chỗ ở ký túc xá và xét học bổng. Phụ huynh được trấn an rằng chỉ cần đăng ký là “vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng”, theo South China Morning Post.

Chỉ đến sau đó, các gia đình mới được thông báo rằng chương trình này hoàn toàn không có việc ra nước ngoài, không học tập, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động học thuật nào.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Tây An, Trung Quốc. Ảnh: SCMP

“Một giảng viên nói với tôi rằng sẽ không có lớp học, không có chuyến đi nào cả. Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ là lịch sử điểm kém, trượt môn sẽ được xóa”, một phụ huynh kể lại. Sau khi khoản tiền được gia đình chuyển, số tiền này được cho là đã được chuyển sang một công ty công nghệ tại Tân Cương, thay vì nộp cho nhà trường. Phụ huynh cho biết họ không nhận được bất kỳ hóa đơn hay biên lai chính thức nào.

Khi câu chuyện lan truyền trên mạng, dư luận lập tức bùng nổ. Các bài đăng liên quan đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận chỉ trích gay gắt việc “mua điểm”. Nhiều ý kiến cho rằng nhà trường đang biến giáo dục thành một giao dịch mua bán.

“Làm sao chuyện này có thể được cho phép? Điểm số không phải thứ có thể mua bằng tiền”, một người dùng mạng xã hội viết. Một người khác kêu gọi cơ quan chức năng “điều tra đến cùng và xử lý nghiêm những người liên quan”.

Ngày 15/12, trang Ggmw.cn (thuộc truyền thông nhà nước Trung Quốc) đã đăng một bài xã luận gay gắt, cảnh báo rằng nếu điểm thi có thể bị thay đổi bằng tiền thì sự công bằng trong giáo dục sẽ trở thành món hàng có thể định giá. Bài viết cũng cho rằng vụ việc có thể cấu thành hành vi lừa đảo nếu chương trình nói trên thực tế không hề được tổ chức.

Trước áp lực dư luận ngày càng gia tăng, Sở Giáo dục tỉnh Thiểm Tây đã thông báo mở cuộc điều tra chính thức vào ngày 16/12.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết luận, song vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận rộng hơn về tính minh bạch và chuẩn mực hoạt động của các trường đại học, cao đẳng tư thục tại Trung Quốc.

Trong khi phần lớn các cơ sở giáo dục đại học tại nước này được nhà nước tài trợ, Trung Quốc hiện chỉ có khoảng 800 trường tư thục. Nhiều trường trong số đó từ lâu đã đối mặt với những lo ngại về chất lượng đào tạo, tính minh bạch, cũng như các hoạt động tuyển sinh và thu phí mang tính thương mại hóa quá mức.