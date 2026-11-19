Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 11 tháng của năm 2026, toàn quốc xảy ra 14.264 vụ tai nạn giao thông, khiến 8.780 người tử vong và 8.317 nạn nhân bị thương.

Sáng 19/11, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 11 tháng của năm 2026. Trong đó, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Cụ thể, trong khoảng thời gian này, toàn quốc xảy ra 14.264 vụ tai nạn giao thông, khiến 8.780 người tử vong và 8.317 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí: giảm 2.684 vụ (15,8%); giảm 814 người chết (8,5%) và giảm 2.884 người bị thương (25,7%).

Trong 11 tháng qua, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí. Ảnh: Đình Hiếu

Riêng trong tháng 11, cả nước xảy ra 1.418 vụ tai nạn giao thông, làm chết 793 người và bị thương 909 người. So với tháng liền kề, số vụ tai nạn tăng 152 vụ (12%), số người chết tăng 73 người (10,1%) và số người bị thương tăng 144 người (18,8%).

Tuy nhiên, so với tháng 11/2025, tai nạn giao thông vẫn giảm 113 vụ (7,4%), giảm 45 người chết (5,4%) và giảm 135 người bị thương (12,9%).

Cũng theo Cục CSGT, trong tháng 11, tai nạn giao thông đường bộ chiếm phần lớn với 1.411 vụ, khiến 787 người tử vong và 908 người bị thương. Đáng chú ý, có hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Tây Ninh và Phú Thọ, làm 6 người tử vong.

Lực lượng CSGT Hà Nội kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: Đình Hiếu

Về công tác tuần tra, kiểm soát, CSGT cả nước phát hiện và xử lý hơn 4,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm bị xử lý tăng hơn 1,5 triệu (50,4%).

Cơ quan thống kê khuyến cáo, mặc dù tai nạn giao thông trong 11 tháng giảm trên cả ba tiêu chí, nhưng số vụ tai nạn, số người chết và bị thương trong tháng 11 đều tăng so với tháng trước. Điều này cho thấy tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Cục CSGT đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không chạy quá tốc độ, không vượt ẩu và luôn giữ khoảng cách an toàn.