Khó lắp 3 ghế an toàn vào cùng một hàng ghế sau

Chỉ còn hơn một tháng nữa, quy định bắt buộc trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1m35 phải sử dụng thiết bị an toàn trên ô tô sẽ chính thức áp dụng. Nhưng với nhiều gia đình đông con, đặc biệt là những nhà đang sử dụng xe cỡ nhỏ với 1 hàng ghế phía sau, bài toán này không hề đơn giản.

Chị Nguyễn Ngọc Hà (Thanh Xuân, Hà Nội), mẹ của 3 bé 8 tuổi – 5 tuổi – 2 tuổi, chia sẻ, kể từ khi nghe thông tin về quy định mới cách đây hơn 1 tháng, chị bắt đầu tìm hiểu các loại ghế trẻ em để chuẩn bị. Nhưng càng đọc, càng tìm hiểu, bà mẹ trẻ này càng… hoang mang.

“Gia đình tôi đang sử dụng một chiếc hatchback cỡ nhỏ 5 chỗ ngồi. Tuy nhiên, hàng ghế sau chỉ vừa lắp hai ghế trẻ em bằng móc ISOFIX. Vậy đứa thứ ba sẽ ngồi đâu? Để ghế lên hàng trước thì bị cấm và sợ không an toàn, mà bỏ ra ngoài quy định thì lại sai luật, bị phạt nặng”, chị Hà nói.

Nhiều gia đình có đông con khá bối rối với việc lắp ghế an toàn dành riêng cho trẻ em trên ô tô. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

“Tôi hoàn toàn ủng hộ quy định mới. Nhưng trong hoàn cảnh cụ thể của gia đình, tôi chưa biết phải làm thế nào để vừa đảm bảo đúng luật, vừa đảm bảo an toàn. Bé thì bắt buộc vẫn phải dùng ghế nâng, hai bé nhỏ thì càng phải dùng ghế đúng chuẩn. Nhưng xe nhà tôi không có chỗ", anh Dương Ngọc Duy, một ông bố có 3 con chia sẻ.

Ngoài chuyện chỗ ngồi, nỗi lo tiếp theo của nhiều chủ xe là tính linh hoạt. Các gia đình đông con thường có thêm ông bà, người thân, hoặc đôi khi là bạn của con đi cùng. Trường hợp cần chở thêm người (nhưng không vượt quá số người theo quy định), không ít chủ xe tỏ ra lúng túng.

“Bọn trẻ nhà tôi hay phải đi học thêm, thường xuyên có bạn bè đi cùng. Nhưng nếu theo đúng quy định, có trẻ là phải có ghế. Lúc đó sẽ rất khó xoay sở, không lẽ từ chối chở thêm người hoặc đi thêm xe máy?”, chị Linh Trang - một bà mẹ thường xuyên đưa đón con đi học cho hay.

Thực tế, trường hợp "khó xử" như của chị Hà, anh Duy hay chị Trang không hề cá biệt. Trên nhiều diễn đàn về ô tô mấy ngày nay, câu hỏi "nhà có 3 con mà xe nhỏ, lắp ghế kiểu gì?” xuất hiện dày đặc. Điều khiến nhiều phụ huynh đang sử dụng ô tô băn khoăn nhất không chỉ là chi phí mua ghế, mà là khả năng đáp ứng thực tế.

Đa số các dòng xe hiện nay chỉ bố trí móc ISOFIX ở 2 vị trí cho hàng ghế sau. Ảnh: Hoàng Hiệp

Không nhất thiết cứ trẻ em là phải ngồi trong ghế an toàn

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, phần lớn xe gia đình của các hãng phổ thông tại Việt Nam hiện nay – từ xe cỡ A đến cỡ C đều chỉ được bố trí 2 điểm ISOFIX ở băng ghế sau. Không gian bề ngang cũng chỉ đủ để đặt hai ghế kích thước chuẩn.

Do vậy, với gia đình có 3 con nhỏ hoặc trường hợp cần chở thêm trẻ em trên xe, bài toán trở nên khó xử lý. Hoặc đổi sang xe khác, hoặc xoay sở theo cách nào đó mà chính các phụ huynh cũng không chắc là hợp lý.

Điều này đặt ra câu hỏi: khi quy định có hiệu lực, những tình huống đột xuất sẽ được xử lý thế nào?

Các loại thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe. Ảnh minh hoạ

Nhiều chuyên gia về an toàn giao thông cho rằng, nỗi lo của các gia đình hoàn toàn chính đáng. Dù khẳng định lợi ích của ghế an toàn là không bàn cãi khi giảm tới 70-90% rủi ro chấn thương nặng cho trẻ, nhưng việc áp dụng cần có sự linh hoạt, phù hợp với thực tế sử dụng xe của người Việt.

Việc lắp đặt thiết bị an toàn trên xe dành riêng cho trẻ em cũng được hiểu theo nghĩa rộng, chứ không nên "fix" cứng đó là ghế an toàn và buộc phải lắp đặt vào đầu móc ISOFIX được bố trí sẵn trên các dòng xe.

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên cho biết, thực tế với các dòng xe mới hiện nay luôn có sẵn đầu chờ ISOFIX, có thể lắp đặt thiết bị an toàn cho trẻ một cách rất nhanh chóng và tiện lợi.

Còn với xe đời cũ, có thể quàng dây an toàn qua thiết bị của trẻ, bảo đảm dây an toàn giữ chặt thiết bị theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Ngoài ghế chuyên dụng, trẻ em hoàn toàn có thể sử dụng ghế nâng, đệm nâng hoặc các thiết bị an toàn khác được cố định vào thân ghế cho phù hợp, mục đích cao nhất là hướng đến sự an toàn của trẻ khi đi xe.

"Khi đã có ghế an toàn, có thể nghiên cứu cho phép lắp thiết bị này ở ngay hàng ghế trước. Điều này sẽ giải quyết bài toán cho phụ huynh phải chở đông con, hoặc trong trường hợp chỉ có 1 lái xe và 1 em bé trên ô tô, nếu bố trí ngồi ghế trước ghế sau sẽ khá bất tiện", anh Kiên nêu ý kiến.

Chuyên gia về ô tô Nguyễn Minh Đồng cũng cho rằng, với các gia đình đông con sở hữu ô tô cỡ nhỏ, bài toán lắp đủ 3 ghế chuyên dụng cho trẻ không nên giải quyết theo hướng “ép cho vừa”, mà cần được hỗ trợ bằng các giải pháp kỹ thuật và quy định linh hoạt.

Theo vị chuyên gia này, trước hết thị trường cần khuyến khích sử dụng những mẫu ghế trẻ em kích thước hẹp (slim/narrow), đế mỏng, có thể bố trí được ba ghế ngang mà vẫn đảm bảo chuẩn an toàn.

Hình thức kết hợp linh hoạt giữa các loại ghế theo từng độ tuổi, chẳng hạn 2 ghế cứng cho trẻ nhỏ hai bên và một ghế booster gọn ở giữa, cũng nên được thừa nhận như một lựa chọn hợp lệ thay vì chỉ ưu tiên một loại ghế duy nhất cho cả 3 trẻ.

