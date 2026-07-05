Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn - trả để tái sử dụng SGK nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng SGK hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

SGK được miễn phí sử dụng trong nghị định này thuộc danh mục SGK được Bộ trưởng GD-ĐT quyết định sử dụng thống nhất toàn quốc và SGK chuyển đổi hoặc học liệu thay thế phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh khuyết tật.

Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn 1 bộ SGK đầy đủ các môn học tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó.

Với học sinh chuyển trường, nghị định quy định học sinh chuyển trường có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ SGK đã mượn cho cơ sở giáo dục nơi chuyển đi trước thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển trường.

Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận học sinh chuyển đến có trách nhiệm bố trí, cho học sinh mượn bổ sung SGK kể từ ngày tiếp nhận học sinh vào học, bảo đảm không làm gián đoạn việc học tập của học sinh.

Quy trình quản lý SGK tại thư viện phải tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành.

Trước ngày 15/6 hằng năm, các cơ sở giáo dục phải hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho và kiểm kê số lượng SGK bảo đảm đủ định mức theo nhu cầu sử dụng của năm học mới. Cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý thư viện, thực hiện dán nhãn, mã hóa và phân loại sách theo quy định để sẵn sàng cho học sinh mượn.

Về điều chuyển SGK, Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ dữ liệu từ các cơ sở giáo dục để chỉ đạo việc điều chuyển SGK giữa các thư viện cùng cấp trên địa bàn nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng; ưu tiên điều chuyển đối với SGK còn đủ chất lượng sử dụng, bảo đảm nội dung đầy đủ, không rách nát, hư hỏng ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Học sinh mượn SGK tại thư viện nhà trường vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ. Việc bàn giao SGK phải được ghi chép vào sổ theo dõi mượn - trả hoặc phần mềm quản lý, có xác nhận về số lượng và tình trạng vật lý của sách, ghi rõ tình trạng sách mới hoặc đã sử dụng tại thời điểm bàn giao.

Về thu hồi và xử lý sau năm học, nghị định quy định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học hoặc khi học sinh chuyển trường, thôi học, học sinh có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số lượng SGK đã mượn cho cơ sở giáo dục, trừ trường hợp học sinh có nhu cầu tiếp tục sử dụng SGK để ôn tập, kiểm tra lại hoặc hoàn thành chương trình học tập theo quy định.

Cơ sở giáo dục kiểm tra, đánh giá tình trạng sách thu hồi; thực hiện phân loại sách đủ điều kiện tiếp tục sử dụng, sách cần bảo quản, sửa chữa và sách đề nghị thanh lý theo quy định về quản lý tài sản công.

Khuyến khích địa phương sớm miễn phí SGK

Với cơ sở giáo dục tư thục, quản lý, sử dụng SGK được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đúng mục đích, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phục vụ trực tiếp cho hoạt động dạy và học. Khi không còn nhu cầu sử dụng SGK, đơn vị phải tổng hợp và bàn giao lại SGK cho cơ quan quản lý để đề xuất điều chuyển cho các cơ sở giáo dục khác sử dụng.

Hình thức thực hiện, Nhà nước đầu tư mua sắm SGK trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục để tổ chức cho học sinh mượn và trả sách sử dụng trong năm học hoặc học kỳ theo quy định của cơ sở giáo dục.

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức cho học sinh mượn và trả SGK có thời hạn. Sau khi kết thúc thời gian sử dụng, SGK được thu hồi, kiểm kê và bảo quản để tiếp tục sử dụng cho các năm học tiếp theo.

Việc quản lý SGK được thực hiện thông qua hệ thống số đăng ký hoặc phần mềm quản lý thư viện; cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm kiểm kê định kỳ hằng năm để xác định số lượng sách còn sử dụng được và nhu cầu bổ sung.

Nhà nước khuyến khích việc phát triển SGK điện tử và các hình thức cung cấp tài liệu học tập số nhằm hỗ trợ người học tiếp cận tài liệu học tập thuận lợi, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

Chính sách miễn phí SGK được thực hiện từ năm học 2029-2030 cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc.

Với các địa phương có khả năng cân đối ngân sách (hoặc xã hội hóa) được khuyến khích thực hiện chính sách miễn phí SGK sớm hơn quy định trên; ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai trước đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng ngân sách của địa phương.