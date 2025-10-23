Chiều 21/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm, dự giờ lớp học tiếng Việt tại Trường phổ thông liên cấp Vesala, thành phố Helsinki.

Phu nhân Ngô Phương Ly dự giờ tại Trường phổ thông liên cấp Vesala

Đón Phu nhân có đại diện Sở Giáo dục thành phố Helsinki, Ban giám hiệu Trường Vesala, giáo viên, phụ huynh và các cháu học sinh lớp tiếng Việt.

Phu nhân Ngô Phương Ly ân cần thăm hỏi, cùng tham gia hoạt động học tập với cô giáo và các cháu học sinh kiều bào, lắng nghe học sinh đọc thơ bằng tiếng Việt.

Phu nhân bày tỏ xúc động và tự hào khi chứng kiến thế hệ người Việt trẻ sinh ra và lớn lên tại Phần Lan vẫn chăm chỉ học tiếng Việt trong môi trường giáo dục hiện đại tại Trường Vesala.

Phu nhân Ngô Phương Ly ân cần thăm hỏi cô giáo và các cháu học sinh kiều bào

Phu nhân nhấn mạnh tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là sợi dây gắn kết mỗi con người với gia đình, cộng đồng và quê hương. Qua việc học tiếng Việt, học sinh hiểu thêm về ông bà, cha mẹ - những người luôn mong mỏi các cháu hướng về cội nguồn dân tộc.

Vui mừng được biết lớp học tiếng Việt tại Trường Vesala được duy trì gần 40 năm qua, Phu nhân Ngô Phương Ly cảm ơn Sở Giáo dục Helsinki, Ban giám hiệu Trường Vesala đã tạo điều kiện thuận lợi cho lớp, cảm ơn sự tâm huyết, bền bỉ của các cô giáo người Việt đang âm thầm truyền lửa, giữ gìn tiếng Việt, vun đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng “Tủ sách tiếng Việt” cho các lớp học tiếng Việt tại Phần Lan

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng “Tủ sách tiếng Việt” với khoảng 120 đầu sách văn học, lịch sử, địa lý, hơn 300 quyển giáo trình, truyện tranh thiếu nhi nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy và giúp các em học sinh có thêm tư liệu học tập, khám phá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, góp phần tiếp tục duy trì các lớp học tiếng Việt.

Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng giáo viên và các em học sinh

Cô Vũ Thị Thu Ngà, giáo viên phụ trách lớp tiếng Việt cho biết hiện có hơn 40 học sinh gốc Việt đang theo học tiếng Việt tự chọn tại Trường Vesala. Chuyến thăm và món quà ý nghĩa của Phu nhân là nguồn động viên lớn lao, góp phần khích lệ tinh thần dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Phần Lan, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Phần Lan trong thời gian tới.

Cũng trong chuyến thăm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã tham quan Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Phần Lan Ateneum.