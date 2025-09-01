Sáng nay, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã cùng thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long (phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội).

Đi cùng với hai Phu nhân còn có một bé gái gốc Việt có bố là người Việt Nam, mẹ là người Cuba. Bé được sinh ra và lớn lên tại Cuba.

Tại sảnh chính nhà hát, bà Lis Cuesta Peraza được lãnh đạo nhà hát giới thiệu về những con rối nước, cách thức điều khiển rối.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư đón bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Mở đầu chương trình múa rối, các liền anh, liền chị tay bưng khay trầu, hát làn điệu "mời nước, mời trầu" chào mừng hai Phu nhân đến nhà hát. Hai Phu nhân thưởng thức một số tiết mục trong kho tàng gần 400 tích múa rối nước Việt Nam do các nghệ sĩ biểu diễn như: "Tễu giáo trò, Bật cờ hội", "Múa rồng", "Múa phượng", "Múa tiên", "Vinh quy bái tổ"...

Múa rối nước ra đời từ nền văn minh lúa nước, là loại hình nghệ thuật dân gian, mang đậm dấu ấn sáng tạo của người Việt. Múa rối nước có vị trí riêng trong nền sân khấu dân tộc và thu hút được khách du lịch nước ngoài mỗi khi thăm Việt Nam.

Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tìm hiểu về các con rối nước

Nhà hát tặng Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba con rối "chú Tễu", còn bé gái được tặng con rối "Cô Tiên"

Múa rối nước dùng mặt nước làm sân khấu (thủy đình), xung quanh trang trí cờ, quạt, lọng, cổng. Những con rối (được làm bằng gỗ) chuyển động nhờ sự điều khiển của những người phía sau tấm rèm. Tạo thêm không khí sôi động cho buổi biểu diễn ở hai bên là các nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc và hát các bài chèo.

Kết thúc màn trình diễn, khi những nghệ sĩ - nửa người dưới nước tách rèm bước ra, hai Phu nhân đã dành những tràng vỗ tay, tặng hoa và lời khen cho các tiết mục.

Tiết mục "mời nước, mời trầu" mở màn màn biểu diễn múa rối

Phu nhân Tổng Bí thư giới thiệu về trầu têm cánh phượng với Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Hai Phu nhân thưởng thức các tiết mục múa rối nước

Bà Lis Cuesta Peraza và các thành viên đoàn Cuba xúc động và vinh dự khi được bà Ngô Phương Ly và các nghệ sĩ nhà hát múa rối đón tiếp thân tình. Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba bày tỏ cảm ơn khi được hiểu rõ hơn về nghệ thuật múa rối nước mang đậm bản sắc văn hóa dân gian Việt Nam. Bà chia sẻ sự ấn tượng về múa rối nước và các tiết mục được trình diễn, đặc biệt là sự tâm huyết của các nghệ sĩ trong bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này.

Bà mong muốn các nghệ nhân múa rối Việt Nam trong tương lai sẽ có cơ hội đến thăm Cuba và mang loại hình nghệ thuật này giới thiệu, biểu diễn với nhân dân Cuba.

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ về kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Cuba hồi tháng 9/2024 khi bà cùng Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tới thăm Nhà hát - Bảo tàng rối El Arca. Hai nước đều có loại hình nghệ thuật múa rối độc đáo. Và hôm nay Phu nhân Tổng Bí thư có cơ hội giới thiệu lại với bà Lis Cuesta Peraza về nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam.

Bà Ngô Phương Ly hy vọng trong những chuyến thăm Việt Nam lần sau bà Lis Cuesta Peraza sẽ được thưởng thức, tìm hiểu nhiều hơn nữa về múa rối của Việt Nam.

Bà Lis Cuesta Peraza cảm ơn và chúc mừng các nghệ sĩ vì tiết mục công phu, đặc sắc

Tiếp đó, hai Phu nhân đã đi bộ từ nhà hát đến tham quan Đền Ngọc Sơn - di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt. Hôm nay đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm có hàng nghìn người dân và khách du lịch đến vui chơi, tham quan.

Trong tiết trời thu dịu mát, hai Phu nhân xuất hiện gần gũi, liên tục nở nụ cười, vẫy chào người dân. Đáp lại là những tiếng vỗ tay và tiếng đồng thanh "Việt Nam - Cuba" khắp dọc tuyến phố của người dân đón chào hai Phu nhân.

Bà Ngô Phương Ly và bà Lis Cuesta Peraza vào thăm đền Ngọc Sơn. Dừng chân ở cầu Thê Húc, hai Phu nhân nước ngắm nhìn Tháp Rùa, phố phường Hà Nội.

Hai Phu nhân cùng dâng hương trong đền chính, tham quan, nghe thuyết minh về lịch sử, sự tích Hồ Hoàn Kiếm, tìm hiểu về tiêu bản rùa được trưng bày trong đền.

Đặc biệt, tại đây, Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba được thầy đồ tặng chữ thư pháp "Bình An". Kết thúc chuyến tham quan, bà Lis Cuesta Peraza một lần nữa cảm ơn bà Ngô Phương Ly và cán bộ, nhân viên khu di tích vì sự đón tiếp tận tình, chu đáo. Chuyến thăm của hai Phu nhân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự kết nối, giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Hai Phu nhân vẫy chào người dân và du khách tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Người dân hân hoan chào đón hai Phu nhân, liên tục hô vang "Việt Nam - Cuba"

Hai Phu nhân trên cầu Thê Húc ngắm nhìn Tháp Rùa và phố phường Thủ đô

Hai Phu nhân và đoàn dâng hương tại Đền Ngọc Sơn

Các thầy đồ tặng chữ thư pháp cho Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Hai Phu nhân xem tiêu bản rùa Hồ Gươm