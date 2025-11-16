Lan tỏa tinh thần trách nhiệm

Nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm của phụ nữ trong bảo vệ biên giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng hiệu quả mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”.

Bộ đội Biên phòng kiên trì bám bản, giúp đỡ người dân vùng biên.

Trong mỗi buổi sinh hoạt, cán bộ tổ công tác địa bàn của Đồn Biên phòng Đắc Dang lại phổ biến những chủ trương chính sách mới về công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền vận động nhân dân vùng biên chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Từ những buổi sinh hoạt thiết thực như thế, các thành viên câu lạc bộ ngày càng phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền vận động người dân cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, an toàn.

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị Khóa XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc ga xác định quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Thực hiện tinh thần "Dựa vào dân, lấy dân làm gốc và xem mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống", năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông (cũ) phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập mô hình Câu lạc bộ Phụ nữ chung tay bảo vệ biên giới tại các xã biên giới.

Các câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự nguyện dưới sự phối hợp hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng. Hơn 2 năm qua, các câu lạc bộ đã phát huy hiệu quả vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Ngoài tuần tra, phụ nữ còn tích cực vận động bà con phát triển kinh tế, giữ rừng, ổn định sinh kế - những yếu tố quan trọng để giảm di cư tự do và củng cố phên giậu của Tổ quốc.

Hạt nhân tuyên truyền, vận động quần chúng

Bà Phan Thị Khương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Trực cho biết, các chị em trong câu lạc bộ và các chi hội đều tìm hiểu sâu sắc về ý nghĩa của chủ quyền biên giới quốc gia, cũng như các quy định về lãnh thổ và quy định về biên giới để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng chủ trương, chính sách pháp luật trên tuyến biên giới cũng như địa bàn xã Quảng Trực. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự và an toàn biên giới trên địa bàn xã những năm qua không xảy ra vụ việc gì phức tạp.

Các câu lạc bộ “Phụ nữ chung tay bảo vệ biên giới” đã trở thành cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng biên phòng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Mỗi tháng một lần, bất kể nắng mưa hay địa hình hiểm trở, chị em lại cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng lên đường tuần tra, kiểm tra cột mốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Bên cạnh đó, các thành viên câu lạc bộ còn thường xuyên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, cùng giữ gìn an ninh trật tự thôn, bon. Từ đó, nhận thức của bà con vùng biên ngày càng thay đổi tích cực. Nhiều hộ gia đình không chỉ chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự mà còn tích cực phát triển kinh tế, vững vàng bám đất, giữ rừng, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc quê hương.

Qua quá trình hoạt động, các câu lạc bộ đã trở thành lực lượng nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng trong nắm bắt tình hình địa bàn, tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ quy định về đường biên, cột mốc.

Với sự năng nổ, nhiệt tình và tâm huyết, các câu lạc bộ "Phụ nữ chung tay bảo vệ biên giới" đã trở thành cầu nối gắn kết giữa nhân dân với lực lượng biên phòng. Đây là hạt nhân nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm, chị em đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết, tạo nên lá chắn vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.