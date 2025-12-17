Ở xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới được bắt đầu từ những việc nhỏ, quen thuộc trong mỗi gia đình. Từ thói quen phân loại rác, giữ gìn ngõ xóm sạch sẽ đến thu gom phế liệu, hội viên phụ nữ từng bước tạo chuyển biến rõ rệt về ý thức, hình thành nếp sống xanh trong cộng đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xác định công tác tuyên truyền là “chìa khóa” mở đường cho mọi thay đổi. Nội dung bảo vệ môi trường được lồng ghép linh hoạt vào các buổi sinh hoạt chi hội, tổ nhóm, gắn với những vấn đề cụ thể như phân loại rác, giữ gìn vệ sinh ngõ xóm, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu giúp hội viên hiểu rằng môi trường xanh, sạch bắt đầu từ chính căn bếp, khu vườn và con đường trước nhà mình.

Diện mạo nông thôn sạch đẹp ở xã Quảng Ninh (Quảng Trị).

Từ nền tảng nhận thức đó, nhiều mô hình sáng tạo được hình thành và duy trì hiệu quả. Toàn xã hiện có 32 mô hình “Dân vận khéo” do phụ nữ làm nòng cốt. Những mô hình như “Ngôi nhà xanh”, “Thu gom phế liệu xây dựng quỹ tình thương”, “Đường cờ Tổ quốc” vừa tạo cảnh quan nông thôn gọn gàng, vừa khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Nguồn quỹ thu được từ phế liệu được dùng mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ hội viên ốm đau, khó khăn, góp phần gắn bảo vệ môi trường với an sinh xã hội.

Hoạt động bảo vệ môi trường cũng được cụ thể hóa bằng các đợt ra quân thường xuyên. Vào dịp lễ, Tết hoặc cuối tuần, hội viên phụ nữ tích cực tham gia vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, khơi thông cống rãnh…

Một điểm nhấn mới của phong trào là mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn triển khai từ đầu năm 2025. Mỗi hộ gia đình được hướng dẫn phân loại rác rõ ràng: rác hữu cơ xử lý tại chỗ làm phân bón, rác tái chế gom bán gây quỹ, rác còn lại đưa về điểm tập kết. Cách làm này giúp giảm lượng rác thải ra môi trường, đồng thời hình thành nếp sống ngăn nắp, khoa học trong từng gia đình.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” được xem là thước đo rõ ràng cho chất lượng môi trường sống. Từ năm 2021 đến nay, hơn 100 hộ gia đình đã được hỗ trợ hoàn thiện đầy đủ các tiêu chí, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và diện mạo nông thôn.

Từ những việc làm bền bỉ và thực chất, phụ nữ xã Quảng Ninh đang góp phần tạo dựng nền tảng xã hội vững chắc, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới theo hướng xanh, sạch và phát triển bền vững.