Tại phường Kon Tum, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội thi tuyên truyền “Tìm hiểu nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng gia đình 5 có 3 sạch”.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, hướng tới mục tiêu nâng cao kiến thức cho hội viên và cộng đồng.

Phụ nữ Quảng Ngãi tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hội thi quy tụ 5 đội đến từ các phường Kon Tum, Đăk Bla, Đăk Cấm cùng hai xã Đăk Rơ Wa và Ngọk Bay. Đây là lực lượng nòng cốt tại địa phương trong công tác truyền thông, vận động và lan tỏa mô hình gia đình “5 có 3 sạch”, gắn với tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Các đội trải qua hai phần thi: Chào hỏi và Rung chuông vàng, tạo nên bầu không khí hào hứng, sôi động ngay từ những phút đầu.

Ở phần thi chào hỏi, mỗi đội xây dựng một màn sân khấu hóa mang màu sắc riêng, từ tiểu phẩm, thơ ca đến các tiết mục giới thiệu nét đặc trưng địa phương. Nội dung tập trung nêu bật tinh thần hội thi, vai trò của phụ nữ trong phát triển gia đình, gìn giữ văn hóa và tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cách thể hiện sáng tạo giúp kiến thức trở nên gần gũi, tạo ấn tượng mạnh với người xem.

Phần thi Rung chuông vàng kiểm tra kiến thức của thí sinh về hệ thống tiêu chí nông thôn mới nâng cao, ý nghĩa các cuộc vận động và những mô hình đã chứng minh hiệu quả trong thực tiễn. Nhiều câu hỏi đề cập đến các bài học từ cơ sở, như mô hình thu gom rác thải, tổ phụ nữ tự quản tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, hay cách duy trì tiêu chí môi trường tại khu dân cư. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp các thí sinh tự tin xử lý từng câu hỏi, thể hiện sự chủ động trong học tập và nắm bắt kiến thức.

Qua sân chơi bổ ích này, hội viên phụ nữ được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, nâng cao năng lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, góp phần củng cố vai trò của tổ chức Hội trong vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế và duy trì các tiêu chí đã đạt.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng kết quả hội thi sẽ tạo động lực thúc đẩy phong trào tại cơ sở, hình thành mạng lưới tuyên truyền viên nòng cốt, góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.