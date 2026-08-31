Sáng 31/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Sơn La và Phú Thọ.

Theo cơ quan khí tượng, trong những giờ qua, một số khu vực tại hai tỉnh đã có mưa. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tiếp theo, khu vực trên tiếp tục có mưa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Tại Sơn La, các địa bàn nằm trong vùng cảnh báo gồm Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Hồ, Lóng Sập cùng nhiều xã khác.

Đáng chú ý, Mộc Châu và Vân Hồ là những địa bàn có hoạt động du lịch, lượng người và phương tiện di chuyển tăng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Tại Phú Thọ, danh sách khu vực có nguy cơ gồm Mai Châu, Pà Cò, Tân Lạc, Ngọc Sơn, Vân Sơn và nhiều địa bàn khác. Trong đó, Mai Châu là điểm đến du lịch miền núi quen thuộc.

Thung lũng Hang Kia - Pà Cò. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây ách tắc giao thông, phá hủy các công trình dân sinh và kinh tế.

Cơ quan khí tượng đề nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát những điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu để có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Người dân và du khách tại các khu vực được cảnh báo cần theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt khi di chuyển qua khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông suối trong thời gian có mưa.