Những năm gần đây, Phú Thọ xác định hạ tầng số không chỉ là nền tảng cho chuyển đổi số mà còn là công cụ quan trọng để thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng miền. Từ việc phủ sóng viễn thông đến phát triển các nền tảng số dùng chung, địa phương đang từng bước tạo dựng môi trường số thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ và cơ hội phát triển.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động với mục tiêu xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại. Đây được xem là nền móng để phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới.

Sau khi sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, yêu cầu kết nối dữ liệu, bảo đảm thông tin thông suốt trên địa bàn rộng lớn càng trở nên cấp thiết. Trước thực tế đó, tỉnh tập trung đầu tư mạnh cho hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, coi đây là điều kiện tiên quyết để bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả cũng như bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác.

Loa truyền thanh thông minh - kênh truyền tải thông tin thiết yếu đến người dân Phú Thọ.

Đến nay, mạng băng rộng, dịch vụ vệ tinh cùng các công nghệ di động 4G, 5G đã được triển khai rộng khắp. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh vượt 90%, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thông tin chính sách và các ứng dụng số phục vụ đời sống. Những khu vực có nguy cơ trở thành “điểm trắng thông tin” được rà soát, khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm dòng chảy thông tin từ tỉnh đến cơ sở không bị gián đoạn.

Cùng với hạ tầng viễn thông, hệ thống công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước cũng được đầu tư đồng bộ. Toàn bộ cơ quan hành chính các cấp đã được trang bị hạ tầng công nghệ thông tin; các nền tảng dùng chung như quản lý văn bản điện tử, hội nghị truyền hình, dịch vụ công trực tuyến, xác thực điện tử được vận hành thống nhất.

Hơn 3.800 chứng thư số được cấp, giúp nâng cao hiệu quả xử lý công việc và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ và viễn thông trong quá trình xây dựng hạ tầng số. Hàng nghìn trạm phát sóng từ 2G đến 5G được triển khai, giúp mở rộng vùng phủ và nâng cao chất lượng kết nối. Các giải pháp về hóa đơn điện tử, chữ ký số, điều hành số cũng được đưa vào sử dụng ngày càng sâu rộng, góp phần hình thành môi trường số đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn những thách thức. Một số cơ quan cấp cơ sở còn thiếu trang thiết bị hiện đại; chất lượng dịch vụ viễn thông ở vùng sâu, vùng núi chưa thật sự đồng đều. Mạng 5G hiện chủ yếu tập trung ở đô thị và khu công nghiệp, chưa phủ rộng tới nhiều khu vực nông thôn.

Để khắc phục những hạn chế này, Phú Thọ đã ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng số đến năm 2030 với nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó, tỉnh phấn đấu phủ sóng 5G tới 99% dân số, bảo đảm 100% người dân được tiếp cận cáp quang tốc độ cao, đồng thời đầu tư trung tâm dữ liệu đa chức năng và các nền tảng số dùng chung phục vụ nhiều lĩnh vực.