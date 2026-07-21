Nhiều địa phương đang xây dựng đề án vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục để làm căn cứ xác định nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tuyển dụng và ký hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022 của Chính phủ.

Liên quan đến vấn đề này, bà N. T. T. N. cho biết, khi xây dựng đề án, địa phương căn cứ vào các thông tư quy định về vị trí việc làm của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với quyết định phân bổ biên chế của địa phương.

Việc xây dựng đề án vị trí việc làm tại trường học phải căn cứ các quy định hiện hành về vị trí việc làm viên chức và Luật Nhà giáo. Ảnh minh họa.

Bà N. băn khoăn khi lập đề án thì cần căn cứ theo số lượng vị trí việc làm quy định tại các thông tư hay căn cứ theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết, ngày 31/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 93 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, có hiệu lực ngay từ ngày ban hành.

Tiếp đó, ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 232 quy định về vị trí việc làm đối với viên chức. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo Bộ Nội vụ, khi xây dựng đề án vị trí việc làm đối với viên chức tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị cần căn cứ vào các quy định tại hai nghị định nêu trên để tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện.

Đối với những nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai, Bộ Nội vụ đề nghị liên hệ Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan quản lý viên chức để được hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền.

Dù không trả lời trực tiếp việc ưu tiên căn cứ vào số lượng vị trí việc làm theo thông tư hay số biên chế được giao, Bộ Nội vụ khẳng định việc xây dựng đề án vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục hiện nay cần thực hiện theo các quy định mới của Nghị định 93/2026 và Nghị định 232/2026 của Chính phủ, là những văn bản đang có hiệu lực điều chỉnh ở lĩnh vực này.