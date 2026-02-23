Ngay trong những ngày đầu năm mới, khi nhiều gia đình vẫn còn không khí sum họp Tết, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), một hành trình đặc biệt đã diễn ra âm thầm nhưng đầy nhân văn.

Người hiến tạng là nam thanh niên 21 tuổi, quê Hưng Yên, không may chết não. Trong nỗi đau tột cùng, gia đình đã đưa ra quyết định cao cả, hiến tạng của con để cứu người. Từ nghĩa cử ấy, trái tim, lá gan và hai quả thận của nam thanh niên đã mang lại cơ hội sống cho bốn bệnh nhân nặng.

Trái tim hồi sinh chàng trai 18 tuổi

Ca ghép tim được thực hiện cho chàng trai 18 tuổi bị suy tim toàn bộ, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 17%. Người bệnh từng được chẩn đoán viêm cơ tim, bệnh cơ tim giãn kèm rối loạn nhịp tim nặng (block 3 bó). Trước ghép, bệnh nhân phải đặt máy tạo nhịp tạm thời và hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO.

Sau một ngày được ghép tim, người bệnh đang được hồi sức tích cực. Các chỉ số huyết động tiến triển ổn định, tiếp tục duy trì ECMO và thở máy. Dự kiến trong vài ngày tới, khi tình trạng cải thiện, bệnh nhân sẽ được cai dần các thiết bị hỗ trợ - mở ra hy vọng cho hành trình hồi phục phía trước.

Lá gan trao cơ hội sống cho bệnh nhân xơ gan

Trường hợp thứ hai là người đàn ông 48 tuổi, bị xơ gan trên nền viêm gan B phát hiện cách đây 3 năm nhưng chưa điều trị triệt để. Bệnh diễn tiến nặng, buộc phải ghép gan.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tiến hành ghép tạng cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Hiện tại, bệnh nhân đang được theo dõi tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa. Tình trạng ban đầu ổn định.

Hai bệnh nhân suy thận mạn được ghép thận

Hai quả thận từ người hiến tiếp tục mang lại hy vọng cho hai bệnh nhân trẻ tuổi.

Bệnh nhân nam 23 tuổi có tiền sử gia đình mẹ bị suy thận do viêm cầu thận mạn. Bản thân người bệnh được phát hiện viêm cầu thận mạn từ năm 10 tuổi khi đi khám vì tiểu ra máu. Sau nhiều năm điều trị bảo tồn, đến tháng 6/2024, bệnh tiến triển suy thận mạn giai đoạn V, phải lọc máu chu kỳ suốt 14 năm.

Một ngày sau ghép thận, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, SpO2 100%, tình trạng ổn định và đang chờ kiểm tra lại các xét nghiệm máu.

Trường hợp còn lại là nam thanh niên 27 tuổi, được phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối từ tháng 2/2025, phải lọc máu 3 buổi/tuần. Sau ghép một ngày, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tự thở, SpO2 100% và dự kiến chuyển về Trung tâm Ghép tạng để tiếp tục theo dõi, điều trị.