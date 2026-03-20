Châu Âu đang khan hiếm pháo binh trầm trọng sau hai năm đổ đạn cho Ukraine, trong khi các hệ thống cũ như LRU của Pháp sắp hết hạn năm 2027. Giữa lúc đó, một “người lạ” từ Ấn Độ bất ngờ nổi lên như ứng viên hàng đầu: Pinaka Mk3 Guided Rocket, hay còn gọi LRGR-120, hệ thống rocket dẫn đường tiên tiến nhất của DRDO. Không chỉ rẻ hơn HIMARS hay PULS, Pinaka Mk3 còn sở hữu công nghệ dẫn đường chính xác đến mức kinh ngạc và khả năng bắn loạt cực nhanh, khiến Pháp cùng 3-4 nước NATO khác phải nghiêm túc đàm phán mua ngay lập tức.

Pinaka Mk3 là phiên bản nâng cấp cao nhất trong dòng pháo rocket đa nòng Pinaka do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển từ những năm 1980.

Hệ thống phóng/bệ phóng (launcher) gồm 12 ống phóng đường kính 214mm, được lắp trên khung gầm xe tải 8×8 cơ động cao.

Hai pod chứa sáu rocket mỗi pod cho phép bệ phóng khai hỏa toàn bộ loạt đạn chỉ trong đúng 44 giây, tạo ra vùng sát thương rộng tới một kilomet vuông hoặc cụ thể hơn 700 × 500 mét.

Nhờ ổn định thủy lực và hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, launcher có thể di chuyển ngay lập tức sau khi bắn, chiến thuật “shoot-and-scoot” kinh điển, giúp né tránh hoàn toàn radar phản pháo của đối phương.

Pinaka là hệ thống pháo phản lực đa nòng (MBRL) gắn trên xe tải với 12 ống phóng đường kính 214mm, có khả năng bắn toàn bộ loạt đạn chỉ trong chưa đầy một phút. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ).

Quá trình nạp đạn mới cũng cực nhanh nhờ thiết kế pod modular, phù hợp với tác chiến cơ động cao của NATO.

Công nghệ dẫn đường chính là điểm đột phá khiến Pinaka Mk3 khác biệt hoàn toàn so với các rocket không dẫn đường thông thường.

Mỗi quả rocket được trang bị bộ kit INS (hệ thống định vị quán tính) kết hợp GNSS (tương đương GPS) và bộ điều khiển số hiện đại.

Nhờ đó, độ chính xác đạt Circular Error Probable (CEP) chỉ dưới 10 mét ở tầm bắn tối đa, mức độ mà nhiều hệ thống phương Tây đắt tiền cũng phải mơ.

Pháp hướng tới hệ thống rocket Pinaka của Ấn Độ khi xung đột Nga-Ukraine làm cạn kiệt kho pháo binh của NATO. (Nguồn: Defence Security Asia, ngày 22/10/2025)

Lực đẩy (propulsion) được cải tiến mạnh mẽ, sử dụng động cơ kép cho phép rocket đạt vận tốc Mach 4.7 và mở rộng tầm bắn từ 120 đến 130km ở phiên bản Mk3 tiêu chuẩn.

Các phiên bản trước chỉ đạt tầm bắn 37-48km (Mk1) hoặc 75-90km (Mk2), trong khi Pinaka Mk3 đang hướng tới khái niệm 300km trong tương lai gần.

Đầu đạn của Pinaka Mk3 cực kỳ linh hoạt với tải trọng lên tới 250kg. Người dùng có thể chọn đầu đạn nổ phân mảnh cao để bão hòa diện rộng, đầu đạn chùm, đầu đạn cháy, đầu đạn chống người hoặc chống tăng.

Nhờ sự kết hợp giữa tầm xa, độ chính xác và sức mạnh đầu đạn, hệ thống không chỉ thay thế được pháo nòng 155mm mà còn thực hiện được nhiệm vụ “deep fires”, tấn công sâu vào hậu phương đối phương như sở chỉ huy, kho hậu cần, radar phòng không hay điểm tập kết quân, những mục tiêu mà pháo thông thường không với tới.

Hệ thống pháo phản lực đa nòng Pinaka của Ấn Độ dành cho Quân đội Pháp? (Nguồn: Meta-Defense.fr, ngày 30/12/2025)

So với HIMARS của Mỹ hay PULS của Israel, Pinaka Mk3 nổi bật ở tỷ lệ chi phí, hiệu suất vượt trội: giá thành rẻ hơn đáng kể nhưng vẫn duy trì được tốc độ bắn loạt cao và độ chính xác tương đương.

Hệ thống còn dễ dàng tích hợp với mạng lưới chỉ huy và kiểm soát của châu Âu nhờ kiến trúc kỹ thuật số mở, điều mà DRDO đã cam kết hỗ trợ Pháp trong quá trình đàm phán.

Chính những ưu điểm công nghệ này khiến Pinaka Mk3 trở thành giải pháp tạm thời lý tưởng, giúp châu Âu lấp khoảng trống trước khi các chương trình nội địa như FLP-T hay Thundart hoàn thiện vào năm 2027-2028.

Với việc đã được thử nghiệm thực chiến, sản xuất hàng loạt và xuất khẩu thành công sang Armenia, Pinaka Mk3 Guided Rocket không chỉ là bước tiến công nghệ của Ấn Độ mà còn đang mở ra cánh cửa lịch sử: lần đầu tiên một vũ khí Ấn Độ có thể trở thành thành phần chính thức trong kho vũ khí NATO.

Nếu Pháp ký hợp đồng, đây sẽ là dấu mốc thay đổi cục diện xuất khẩu quốc phòng toàn cầu, chứng minh rằng công nghệ Ấn Độ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với các ông lớn phương Tây ở phân khúc rocket dẫn đường tầm xa.