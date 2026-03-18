Trong tuyên bố chính thức chỉ vài giờ trước, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã sử dụng nhiều quả bom phá hầm ngầm nặng khoảng 2,3 tấn để tập kích các địa điểm phóng tên lửa của Iran nằm dọc bờ eo biển Hormuz. Đây là bom GBU-72, vũ khí công nghệ cao được mệnh danh là “Advanced 5K Penetrator”, lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc xung đột tại Trung Đông và chứng minh khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn các mục tiêu ngầm kiên cố chỉ trong một đòn đánh chính xác.

Bom GBU-72 thuộc lớp bom dẫn đường chính xác trọng lượng 2,3 tấn (5.000 pound) do Boeing phát triển và đưa vào thử nghiệm lần đầu năm 2021 tại căn cứ Eglin.

Không giống các loại bom thông thường, GBU-72 được thiết kế đặc biệt để đối phó với những mục tiêu nằm sâu dưới đất hoặc được bảo vệ bởi lớp bê tông dày.

Nó kết hợp đầu đạn xuyên phá BLU-138/B, một khối thép cứng siêu bền, với bộ đuôi dẫn đường JDAM đã được sửa đổi từ loại GBU-31 2.000 pound.

Nhờ đó, bom có thể được thả từ máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle, máy bay ném bom B-1B và tiềm năng từ B-2 hay B-52.

Về thông số kỹ thuật cốt lõi của bom phá hầm ngầm GBU-72, tổng trọng lượng đạt 2.300kg, trong đó phần đầu đạn chiếm tỷ lệ lớn để tối ưu khả năng xuyên phá.

Hệ thống dẫn đường kết hợp GPS và INS (hệ thống định vị quán tính) cho phép bom hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bay chính xác đến mục tiêu mà không cần laser chỉ định.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng xuyên phá: theo các nguồn quân sự Mỹ, GBU-72 có thể đi sâu hơn 150 feet (khoảng 46 mét) qua đất hoặc đá trước khi kích nổ, vượt trội rõ rệt so với phiên bản tiền nhiệm GBU-28.

Độ chính xác và sức mạnh hủy diệt được nâng cao nhờ bộ ngòi điện tử thông minh, giúp bom chỉ nổ khi đã chui sâu vào lòng đất hoặc bê tông, tối đa hóa hiệu quả phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm.

Tiêm kích F-15 của Mỹ thả bom GBU-72 trong cuộc thử nghiệm năm 2021. Ảnh: Không quân Mỹ

Cách thức hoạt động của bom GBU-72 rất logic và hiệu quả. Khi được thả từ độ cao an toàn, bộ đuôi JDAM điều chỉnh quỹ đạo bằng cánh lái, kết hợp dữ liệu GPS và quán tính để bù đắp gió và địa hình.

Quá trình xuyên phá diễn ra nhờ vận tốc cao và lớp vỏ thép đặc biệt được tôi luyện, biến quả bom thành “mũi khoan” khổng lồ.

Chỉ khi đã chạm đến độ sâu yêu cầu, đầu nổ mới kích hoạt, tạo sóng xung kích mạnh mẽ bên trong hầm ngầm hoặc kho tên lửa, chính xác như những gì đã xảy ra với các vị trí phóng tên lửa của Iran.

Trong cuộc tấn công gần eo biển Hormuz vừa qua, việc lựa chọn GBU-72 là quyết định chiến lược rõ ràng. Các địa điểm của Iran được xây dựng kiên cố, nằm sát bờ biển và được che chắn bởi lớp đất hoặc bê tông để bảo vệ tên lửa chống tàu, mối đe dọa trực tiếp với hàng hải quốc tế.

Bom phá hầm ngầm GBU-72 không chỉ phá hủy bề mặt mà còn tiêu diệt hoàn toàn hệ thống phóng ngầm, loại bỏ nguy cơ mà không cần sử dụng đến kho dự trữ bom siêu nặng GBU-57 (30.000 pound) vốn đã được dùng trước đó.

Đây cũng là lần đầu GBU-72 được xác nhận sử dụng quy mô trong chiến dịch thực tế, sau các thử nghiệm thành công năm 2021 và có thể đã xuất hiện hạn chế trong các chiến dịch trước.

Công nghệ đằng sau GBU-72 đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vũ khí chính xác hiện đại. Nó lấp đầy khoảng trống giữa bom 2.000 pound thông thường và bom khổng lồ 30.000 pound, mang lại khả năng linh hoạt cao cho cả máy bay chiến đấu lẫn ném bom chiến lược.

Với thông số kỹ thuật vượt trội về độ xuyên phá, độ chính xác và sức mạnh hủy diệt, bom GBU-72 giúp Mỹ khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ bunker buster trên thế giới.