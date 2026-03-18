Triều Tiên giới thiệu tên lửa Hwasong-20 như “vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất” với nhiên liệu rắn tiên tiến, tầm bắn ước tính 15.000km và tiềm năng MIRV, trong khi Nga sở hữu RS-28 Sarmat, biệt danh “Satan II”, là ICBM nặng nhất thế giới hiện nay, với tầm bắn lên đến 18.000km, tải trọng 10 tấn và khả năng tích hợp phương tiện lướt siêu thanh Avangard. Một bên đại diện cho bước tiến nhanh chóng, cơ động cao của Bình Nhưỡng dù chưa thử bay thực tế, bên kia là hệ thống silo-based đã chính thức hoạt động từ năm 2023 (dù gặp một số thất bại thử nghiệm gần đây), thể hiện đỉnh cao công nghệ hạt nhân Nga. Cuộc so sánh này làm rõ khoảng cách giữa tham vọng chiến lược của Triều Tiên và sức mạnh đã được kiểm chứng, quy mô lớn của Nga.

RS-28 Sarmat, Hwasong-20, cả hai đều là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ba tầng, nhưng khác biệt cốt lõi nằm ở loại nhiên liệu và phương thức triển khai.

Tên lửa Hwasong-20 sử dụng nhiên liệu rắn hoàn toàn với động cơ composite carbon fiber đạt lực đẩy 1.960-1.971 kN (cao hơn khoảng 40% so với Hwasong-18), cho phép phóng nhanh trong vài phút, sẵn sàng cao và di chuyển cơ động trên xe TEL 11 trục, lợi thế lớn về tính sống sót và khó bị phát hiện trước đòn tấn công phủ đầu.

Ngược lại, tên lửa RS-28 Sarmat dùng nhiên liệu lỏng ba tầng, yêu cầu chuẩn bị phức tạp hơn nhưng cho phép tải trọng khổng lồ.

Trọng lượng phóng của tên lửa RS-28 Sarmat đạt 208,1 tấn, dài 35,3 mét và đường kính 3 mét, thuộc loại “heavy ICBM”, trong khi tên lửa Hwasong-20 nhỏ gọn hơn đáng kể, dù thân lớn hơn các ICBM cũ của Triều Tiên.

Về tầm bắn, tên lửa RS-28 Sarmat vượt trội với 18.000km (có thể lên đến 35.000km ở chế độ sub-orbital với FOBS), đủ để bao phủ toàn cầu, bay qua Nam Cực để tránh hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tên lửa Hwasong-20 ước tính tầm bắn 15.000km, vẫn đủ bao phủ toàn bộ căn cứ Mỹ và một phần châu Âu, nhưng kém hơn về khoảng cách tối đa.

Tải trọng là lĩnh vực tên lửa RS-28 Sarmat thống trị tuyệt đối: Tải trọng (payload) lên đến 10 tấn, cho phép mang 10-16 đầu đạn MIRV (mỗi đầu đạn khoảng 750 kt), hoặc 3 phương tiện lướt siêu thanh Avangard, kèm mồi nhử và biện pháp xuyên thủng phòng thủ.

Tên lửa Hwasong-20 có tải trọng ước tính hơn 2 tấn, với mũi tù đặc trưng, MIRV 6-8 đầu đạn, nhưng chưa có dữ liệu xác nhận và vẫn ở giai đoạn phát triển.

Công nghệ dẫn đường, độ chính xác và khả năng xuyên thủng phòng không cũng cho thấy sự chênh lệch lớn. Tên lửa RS-28 Sarmat được thiết kế để vượt qua mọi hệ thống phòng thủ hiện đại nhờ MIRV đa dạng, Avangard siêu thanh cơ động (tốc độ Mach 27, khó đánh chặn) và silo cố định được bảo vệ cực mạnh ở Nga (như tại Uzhur và Dombarovsky). Độ chính xác (CEP) của RS-28 Sarmat ước tính khoảng 500 mét, đủ cho mục tiêu chiến lược.

Tên lửa Hwasong-20 dựa vào dẫn đường inertial cơ bản của Triều Tiên, chưa có CEP chính thức do chưa bay thử đến nay (tháng 3/2026) và khả năng tái nhập khí quyển chịu nhiệt vẫn là dấu hỏi.

Tuy nhiên, tính cơ động road-mobile của tên lửa Hwasong-20 mang lại lợi thế sống sót cao hơn trong kịch bản bị tấn công bất ngờ so với silo-based của Sarmat.

Về sức mạnh tổng thể và tình trạng triển khai, tên lửa RS-28 Sarmat vượt trội rõ rệt nhờ tải trọng khổng lồ, tích hợp Avangard siêu thanh, tầm bắn xa hơn và đã chính thức hoạt động (dù gặp thất bại thử nghiệm năm 2025 và đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng để triển khai rộng rãi hơn vào 2026).

Mỗi quả tên lửa RS-28 Sarmat có thể gây thiệt hại hủy diệt lớn hơn nhiều, phù hợp với chiến lược răn đe toàn cầu của Nga.

Tên lửa Hwasong-20 đại diện cho bước tiến công nghệ đáng kể của Triều Tiên, từ nhiên liệu rắn đến tiềm năng MIRV, nhằm nâng cao khả năng răn đe, nhưng thiếu kiểm chứng thực chiến, độ tin cậy và công nghệ tiên tiến như Nga.

Hiện tại, tên lửa RS-28 Sarmat là “quái vật” thực sự về sức mạnh hủy diệt và quy mô, trong khi tên lửa Hwasong-20 là biểu tượng tham vọng nhanh chóng của Bình Nhưỡng.