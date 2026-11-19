Real Madrid đang chuẩn bị trao cho Jude Bellingham bản hợp đồng mới với mức lương lên tới 480.000 bảng/tuần.

Ngôi sao người Anh trở thành nhân tố trụ cột trong đội hình Real Madrid kể từ khi chuyển đến từ Borussia Dortmund năm 2023.

Tiền vệ 23 tuổi đã ghi 51 bàn thắng sau 156 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Jude Bellingham chuẩn bị được tăng lương gấp đôi - Ảnh: S.S

Real Madrid muốn đảm bảo tương lai lâu dài của Bellingham và chuẩn bị bản hợp đồng mới với chế độ đãi ngộ hậu hĩnh.

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, lời đề nghị dành cho Bellingham sẽ tương đương điều khoản mà Vinicius Jr thống nhất với Real Madrid trong mùa hè vừa qua.

Ngôi sao người Brazil quyết định cam kết tương lai với đội chủ sân Bernabeu sau khi nhận sự quan tâm từ Arsenal. Cầu thủ 26 tuổi đặt bút ký vào hợp đồng mới có thời hạn 6 năm, hưởng lương 480.000 bảng/tuần.

Nếu nhận được đề xuất tương tự, Bellingham sẽ được tăng lương gấp đôi so với mức thu nhập hiện tại là 240.000 bảng/tuần. Hợp đồng của tuyển thủ Anh với Real Madrid còn thời hạn đến tháng 6/2029.

Mùa giải này, Bellingham tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Tây Ban Nha với 5 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 16 lần ra sân.

Kylian Mbappe vẫn đứng đầu danh sách những cầu thủ lương cao nhất tại Real Madrid. Siêu sao người Pháp nhận mức đãi ngộ lên tới 500.000 bảng/tuần.

Real Madrid gần đây cũng gia hạn hợp đồng với tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ Arda Guler đến năm 2032. Chủ tịch Florentino Perez nỗ lực đảm bảo tương lai lâu dài cho các sao trẻ trong đội hình.

Những cầu thủ như Yan Diomande, Marc Cucurella, Carlos Espí, Ibrahima Konate, Dean Huijsen và Endrick đều sở hữu hợp đồng có thời hạn ít nhất đến năm 2030.