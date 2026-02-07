Tham dự lễ khởi hành có ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL); ông Đỗ Thế Vinh - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; PGS.TS Châu Đình Thành - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM; cùng đại diện các đơn vị, các trường đại học và đông đảo sinh viên.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 8 PVOIL triển khai chương trình “Cùng PVOIL về quê đón Tết”. Đến nay, hơn 8.000 lượt sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại TP.HCM đã được hỗ trợ về quê mỗi dịp Tết Nguyên đán. Qua từng năm, chương trình ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, trở thành hoạt động an sinh xã hội mang dấu ấn riêng của PVOIL.

Riêng dịp Xuân Bính Ngọ 2026, 25 chuyến xe sẽ đưa sinh viên về các tỉnh miền Trung dọc Quốc lộ 1A, từ Khánh Hòa, Bình Định đến Nghệ An, Thanh Hóa. Toàn bộ chi phí thuê phương tiện và suất ăn trên hành trình do PVOIL tài trợ. Công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng, từ lựa chọn đơn vị vận chuyển, bố trí điểm dừng nghỉ đến các phương án bảo đảm an toàn cho sinh viên trên suốt chặng đường dài.

Chương trình do Đoàn Thanh niên PVOIL chủ trì, phối hợp với tổ chức Đoàn - Hội của nhiều trường đại học tại TP.HCM. Các đơn vị thành viên trong hệ thống như PVOIL Bình Thuận, PVOIL Phú Yên, PETEC, PVOIL Miền Trung, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Thanh Hóa… đồng hành hỗ trợ dọc tuyến, tạo nên sự phối hợp đồng bộ trong toàn hệ thống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trung Hưng cho biết những ngày cận Tết luôn là thời điểm đặc biệt đối với người con xa quê. Tuy nhiên, với nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em đến từ miền Trung, hành trình trở về không phải lúc nào cũng dễ dàng.

“Chúng tôi hy vọng mỗi chuyến xe sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững bước trên con đường học tập và lập nghiệp”, ông Lê Trung Hưng nhấn mạnh.

Ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu tại Lễ khởi hành “Cùng PVOIL về quê đón Tết” 2026

Theo lãnh đạo PVOIL, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế, Tổng công ty luôn kiên định mục tiêu phát triển bền vững, trong đó trách nhiệm xã hội là một nội dung quan trọng trong chiến lược dài hạn. Năm nay, việc đăng ký và tiếp nhận vé xe được thực hiện qua ứng dụng PVOIL 4U, góp phần nâng cao tính minh bạch, thuận tiện và thể hiện nỗ lực ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động vì cộng đồng.

PGS.TS Châu Đình Thành - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM cảm ơn sự đồng hành bền bỉ của PVOIL và các đơn vị phối hợp trong nhiều năm qua. Theo ông, phần lớn sinh viên tham gia chương trình là những người con đến từ miền Trung - khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai. Việc tạo điều kiện để các em trở về đoàn tụ cùng gia đình mỗi dịp Tết cổ truyền không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá.

“Những chuyến xe không chỉ đưa sinh viên về với gia đình, mà còn gửi gắm sự quan tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà trường và cộng đồng dành cho các em”, ông Thành chia sẻ.

Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Đỗ Thế Vinh trao bảng tài trợ tượng trưng từ PVOIL cho các đơn vị tham gia chương trình.

Niềm vui của các bạn trẻ trong ngày lên đường là minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn mà chương trình mang lại. Thùy Linh, sinh viên khoa Thời trang và Du lịch, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, cho biết gia đình em hiện sinh sống tại Đồng Nai nhưng quê gốc ở Thanh Hóa. Sáu năm qua, Linh chưa có dịp trở về quê nội và đây là lần đầu tiên em đăng ký tham gia chuyến xe để về thăm bà.

“Được cầm trên tay tấm vé về quê vào những ngày giáp Tết, em rất xúc động. Với em, đó không chỉ là một chuyến xe mà là cơ hội đoàn tụ, bù đắp những cái Tết đã lỡ hẹn. Sự hỗ trợ của PVOIL giúp em và nhiều bạn khác vững tâm hơn trên hành trình học tập xa nhà”, Linh chia sẻ.

Hoài An, sinh viên năm 2 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cũng đánh giá cao sự tổ chức bài bản, chu đáo của chương trình. Theo An, từ khâu đăng ký, xác nhận thông tin đến bố trí xe và hỗ trợ dọc đường đều được thực hiện chuyên nghiệp, tạo cảm giác an toàn cho sinh viên và gia đình.

“Chuyến xe không chỉ giúp chúng em tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự an tâm khi biết mình được hỗ trợ đầy đủ trong suốt hành trình. Em hy vọng chương trình sẽ tiếp tục được duy trì để thêm nhiều sinh viên có cơ hội trở về nhà mỗi dịp Tết”, An bày tỏ.

8 năm qua, “Cùng PVOIL về quê đón Tết” đã trở thành một trong những hoạt động xã hội tiêu biểu của PVOIL, góp phần sẻ chia khó khăn với sinh viên xa quê và lan tỏa hình ảnh một doanh nghiệp năng lượng phát triển song hành cùng trách nhiệm cộng đồng. Những chuyến xe cuối năm không chỉ đưa các em trở về nhà, mà còn chuyên chở tinh thần nhân ái và cam kết lâu dài của PVOIL đối với thế hệ trẻ và sự phát triển bền vững của xã hội.

Ông Lê Trung Hưng, ông Đỗ Thế Vinh chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các trường đại học tham gia chương trình.

