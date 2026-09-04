Ngày 3/9, bệnh nhân T.M.C (sinh năm 2012, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 thăm khám do đút dị vật vào vùng trực tràng.

Ngay sau khi tiếp nhận và đánh giá tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ chỉ định nội soi can thiệp nhằm xác định chính xác vị trí, đặc điểm của dị vật và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp.

Hình ảnh nội soi phát hiện quả dưa chuột trong trực tràng nam sinh. Ảnh: BVCC

Kết quả nội soi cho thấy, khẩu kính đại trực tràng bình thường. Khi đưa ống soi đến đại tràng sigma, ê-kíp phát hiện dị vật có kích thước khoảng 5 x 20cm, được xác định là một quả dưa chuột.

Các bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật qua đường hậu môn. Sau thủ thuật, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

BSCKI Hà Huy Hùng, Phó Trưởng khoa Thăm dò chức năng khuyến cáo, khi nghi ngờ có dị vật, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để thăm khám, đánh giá và đưa ra hướng xử trí phù hợp, không tự ý lấy dị vật tại nhà.

Dị vật đường tiêu hóa, trong đó có dị vật tại vùng hậu môn - trực tràng, cần được đánh giá và xử trí tại cơ sở y tế. Việc tự ý lấy dị vật tại nhà có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn hoặc gây tổn thương niêm mạc, chảy máu, thủng đường tiêu hóa và các biến chứng khác.