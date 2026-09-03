Theo đó, sản phụ Đ.P.N.M (sinh năm 1995, Hà Nội) đã trải qua hành trình 3 năm mong con trước khi đón hai em bé bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Hai bé chào đời khỏe mạnh. Ảnh: BVCC

Sản phụ mang song thai IVF trên nền đa nang buồng trứng, ngay từ những tháng đầu thai kỳ, rau bám thấp khiến việc can thiệp khâu vòng cổ tử cung chưa thể thực hiện. Đến tuần thai thứ 18, tình trạng cổ tử cung ngắn được ghi nhận, trong khi rau đã kéo cao lên, tạo điều kiện để các bác sĩ tiến hành khâu vòng cổ tử cung, tích cực giữ thai và theo dõi sát trong suốt thai kỳ cho sản phụ.

Đến 37 tuần, sản phụ N.M bắt đầu chuyển dạ và được chỉ định mổ lấy thai. 11h55 ngày 2/9, bé trai chào đời khỏe mạnh nặng 2,4kg. 11h56, bé gái chào đời nặng 2,45kg. Điều bất ngờ, bé gái chào đời khi vẫn còn nguyên trong túi ối, hiện tượng dân gian thường gọi là “đẻ bọc điều”.

Bé gái chào đời vẫn còn nguyên trong túi ối. Ảnh: BVCC

“Đẻ bọc điều” là khi em bé chào đời vẫn còn nằm trong túi ối nguyên vẹn. Đây là một hiện tượng hiếm gặp trong sản khoa, với tỷ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1/80.000 đến 1/100.000 ca sinh.