Bác sĩ Nguyễn Thùy Ngân, Viện Nghiên cứu phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam cho biết một bắp ngô ngọt (ngô vàng) luộc nặng khoảng 118g chứa chừng 113g calo, 24,8g carbohydrate, 2,8g chất xơ, 5,4g đường và 1,8g chất béo. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn bổ sung hàng loạt vitamin A, E, K, choline, canxi, selen cùng các axit béo omega-3 và omega-6 cần thiết.

Nguồn chống oxy hóa phong phú

Các màu sắc khác nhau của hạt ngô thể hiện sự kết hợp đa dạng các loại dưỡng chất thực vật. Trong đó, ngô vàng là nguồn cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa carotenoid, đặc biệt là lutein và zeaxanthin. Các loại ngô khác cũng chứa anthocyanin, axit protocatechuic, axit hydroxybenzoic, beta-carotene, axit caffeic và axit ferulic.

Chất chống oxy hóa carotenoid hỗ trợ hệ miễn dịch, đồng thời bảo vệ mắt và da khỏi trạng thái stress oxy hóa. Dù nhiều chất chống oxy hóa nhạy cảm với nhiệt độ, việc sấy ngô chậm ở nhiệt độ thấp theo cách truyền thống vẫn duy trì được phần lớn giá trị dinh dưỡng.

Giống như các loại thực phẩm thực vật nguyên hạt, ngô cung cấp lượng chất xơ dồi dào với tỷ lệ cân bằng giữa chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan di chuyển khắp hệ tiêu hóa mà không bị hấp thụ, giúp hoạt động đi đại tiện diễn ra dễ dàng.

Chế độ ăn truyền thống tăng cường rau xanh, ngô, khoai sắn giúp cơ thể khỏe mạnh. Ảnh: Minh Đăng

Trong khi đó, chất xơ hòa tan đi xuống phần dưới đại tràng và được vi khuẩn đường ruột chuyển hóa thành các axit béo chuỗi ngắn (SCFA). SCFA nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, tạo hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và cung cấp năng lượng cho các tế bào lót đại tràng. Quá trình này tạo điều kiện cho nhu động ruột hoạt động đều đặn, đào thải chất thải cùng độc tố, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm như ung thư đại tràng.

Chống tiểu đường, kiểm soát huyết áp

Hiện nay, trên phạm vi toàn cầu, tình trạng béo phì, tăng huyết áp và kháng insulin đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở những cộng đồng chuyển sang áp dụng chế độ ăn phương Tây nhiều năng lượng rỗng, đường tinh luyện, ngũ cốc tinh chế và đồ uống có đường. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy, sự thay đổi này làm gia tăng nguy cơ bệnh tật so với chế độ ăn truyền thống vốn dựa trên ngũ cốc nguyên hạt, ngô, đậu và rau.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, việc quay trở lại các mô hình ăn uống truyền thống, trong đó bổ sung nhiều rau củ, ngô, khoai… sẽ cải thiện sức khỏe, nhờ cân bằng năng lượng hợp lý và cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi với tiềm năng chống tiểu đường, chống oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Thúc đẩy sức khỏe của mắt

Ngô giàu carotenoid, chẳng hạn như lutein và zeaxanthin, là những chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể. Các hợp chất này có liên quan chặt chẽ với việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và có thể ngăn ngừa đục thủy tinh thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Loại thực phẩm phổ biến này cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tim mạch. Chất xơ giúp giảm cholesterol LDL, các khoáng chất như kali và magie hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh và đặc tính chống oxy hóa (đặc biệt là carotenoid và hợp chất phenolic) giảm viêm, một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim.

Có thể hỗ trợ điều trị viêm tuyến tiền liệt

Một số thành phần của loại cây trồng này, đặc biệt là chiết xuất từ ​​ngô tím và râu ngô, cho thấy hoạt tính kháng viêm, có thể hỗ trợ điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt và viêm mô tuyến tiền liệt. Ví dụ, chiết xuất ngô tím đã được chứng minh trên mô hình động vật có tác dụng làm giảm phì đại tuyến tiền liệt, điều hòa tín hiệu androgen và giảm các dấu hiệu viêm. Tuy nhiên, tác dụng trên cần nhiều nghiên cứu hơn trên người.