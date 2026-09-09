1. Loại quả nào ở Việt Nam được ví như “yến sào”?
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Quả trôm
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- Quả ươi0%
- Quả mây0%Chính xác
Quả ươi (còn gọi là trái ươi, hạt ươi) là quả của cây ươi. Loại quả của cây này thường được dùng làm thực phẩm, có hình thuôn dài như quả trứng, vỏ màu nâu nhạt, da nhăn nheo.
Tuy kích cỡ nhỏ nhưng hạt ươi khi ngâm với nước ấm thì nở gấp nhiều lần hạt ban đầu, tạo thành hỗn hợp mềm, sền sệt và có màu vàng nâu trong, được nhận xét giống yến sào.
Người ta thường ngâm hạt ươi rồi thêm đường, pha chế thành thức uống giải khát.
2. Cây ươi phân bổ chủ yếu ở khu vực nào?
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Những cánh rừng già ở Tây Nguyên
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- Những cánh rừng phòng hộ dọc đường Trường Sơn Đông0%
- Những cánh rừng ở An Giang0%Chính xác
Ở Việt Nam, cây ươi xuất hiện chủ yếu ở trong những cánh rừng phòng hộ dọc đường Trường Sơn Đông, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Cây ươi ra quả theo chu kỳ nào?
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Mỗi năm một lần
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- Mỗi năm 2 lần0%
- 4 năm một lần0%Chính xác
Cây ươi khá đặc biệt, vì phải mất 20 năm sinh trưởng mới bắt đầu cho trái và khoảng 4 năm cây mới ra trái một lần.
Người dân chờ khoảng thời gian dài như vậy mới có thể thu hoạch quả ươi.
Ảnh: Nhật Thanh
4. Quả ươi được thu hoạch bằng cách nào?
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Hái tại cành
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- Lượm, nhặt dưới đất0%
- Dùng dụng cụ chuyên dụng khều, hứng0%Chính xác
Vì cây ươi cao hàng chục mét, khó thu hái nên người dân thường chờ quả chín rụng thì lượm nhặt quanh gốc cây hoặc trèo lên thân cây, rung cho quả rụng.
Quả ươi khi già sẽ rụng, bay khắp rừng nên còn được gọi là ươi bay.
Cách thu hoạch này giúp bảo vệ cây, để cây tiếp tục sinh trưởng và cho quả vào các mùa tiếp theo.
Những hành vi như chặt, phá cây ươi để thu quả một cách tận diệt bị nghiêm cấm vì làm hủy hoại nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng của cây, khiến cây mất nhiều năm mới có thể phục hồi, ra trái.
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