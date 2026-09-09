Chính xác

Quả ươi (còn gọi là trái ươi, hạt ươi) là quả của cây ươi. Loại quả của cây này thường được dùng làm thực phẩm, có hình thuôn dài như quả trứng, vỏ màu nâu nhạt, da nhăn nheo.

Tuy kích cỡ nhỏ nhưng hạt ươi khi ngâm với nước ấm thì nở gấp nhiều lần hạt ban đầu, tạo thành hỗn hợp mềm, sền sệt và có màu vàng nâu trong, được nhận xét giống yến sào.

Người ta thường ngâm hạt ươi rồi thêm đường, pha chế thành thức uống giải khát.