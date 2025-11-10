Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng trên Thái Bình Dương, Nhật Bản đang âm thầm củng cố sức mạnh hải quân với những kiệt tác công nghệ như tàu khu trục lớp Murasame và Takanami. Không chỉ là những "người khổng lồ" lướt sóng với tốc độ chóng mặt, hai lớp tàu này đại diện cho đỉnh cao của kỹ thuật đóng tàu hiện đại, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống vũ khí chính xác và thiết kế tự động hóa thông minh. Hãy cùng khám phá sâu hơn về những bí mật công nghệ khiến chúng trở thành "lá chắn thép" bất khả xâm phạm của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF).

Tàu khu trục lớp Murasame. Ảnh: Wikipedia

Tàu khu trục Murasame, được biên chế từ cuối những năm 1990, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử hải quân Nhật Bản khi chuyển mình từ các tàu khu trục thế hệ cũ sang mô hình đa năng hiện đại.

Với chiều dài thân tàu lên đến 150 mét và lượng giãn nước khoảng 6.200 tấn (khi đầy tải), Murasame được thiết kế theo tiêu chuẩn stealth (tàng hình) để giảm thiểu tín hiệu radar (radio detection and ranging - hệ thống sử dụng sóng vô tuyến để phát hiện và định vị vật thể, bằng cách phát ra sóng và đo lường tín hiệu phản xạ lại từ mục tiêu) và sonar (sound navigation and ranging - định vị và đo khoảng cách bằng âm thanh) từ kẻ thù.

Thân tàu làm từ thép hợp kim cao cấp, kết hợp với lớp sơn hấp thụ sóng radar, giúp nó "biến mất" trên màn hình radar đối phương ở khoảng cách xa.

Động cơ của tàu là hệ thống COGAG (Combined Gas and Gas) tiên tiến, sử dụng bốn turbine khí Rolls-Royce Spey SM1C, mang lại công suất tổng hợp hơn 80.000 mã lực.

Nhờ đó, Murasame có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 55 km/h (30 hải lý ) và tầm hoạt động lên đến 14.816km (8.000 hải lý) ở tốc độ tiết kiệm nhiên liệu, đủ để tuần tra dài ngày mà không cần tiếp liệu thường xuyên.

Một trong những điểm nhấn công nghệ của lớp Murasame chính là hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) Mk 41, với 16 ô dành cho tên lửa phòng không và chống hạm như ESSM (Evolved SeaSparrow Missile) hoặc Type 90.

Điều thú vị là tàu còn tích hợp thêm 16 ô Mk 48 dành riêng cho ngư lôi chống ngầm, tạo nên sự linh hoạt vượt trội trong các nhiệm vụ đa dạng từ bảo vệ hạm đội đến săn lùng tàu ngầm đối phương.

Pháo chính là khẩu Oto Melara 76mm, có khả năng bắn 120 phát/phút với tầm bắn xa 16km, được hỗ trợ bởi hệ thống điều khiển hỏa lực tự động OYQ-9 – một "bộ não" điện tử tích hợp radar và cảm biến hồng ngoại để theo dõi và tiêu diệt mục tiêu chỉ trong vài giây.

Hệ thống sonar OQS-102 và radar FCS-2-21 cung cấp khả năng phát hiện mục tiêu trên không và dưới nước ở khoảng cách hàng trăm kilomet, trong khi công nghệ tự động hóa ACS-202 cho phép chỉ 200 thủy thủ vận hành toàn bộ con tàu, giảm thiểu lỗi con người và tăng hiệu quả chiến đấu.

Tàu khu trục lớp Takanami: Ảnh: wikipedia

Nếu lớp Murasame là nền tảng vững chắc, thì lớp Takanami, phiên bản nâng cấp ra mắt từ đầu những năm 2000, chính là "phiên bản 2.0" với những cải tiến đột phá, biến nó thành một trong những tàu khu trục hiện đại nhất thế giới.

Giữ nguyên kích thước và động cơ COGAG mạnh mẽ, Takanami nâng tầm sức mạnh hỏa lực bằng cách thay thế pháo 76mm bằng khẩu Oto Melara 127mm Mk 45, một "quái vật" có thể bắn đạn dẫn đường tầm xa 24km với tốc độ 20 phát/phút.

Sự thay đổi này không chỉ tăng sức mạnh xuyên phá mà còn tương thích với các loại đạn thông minh như Vulcano, giúp tàu đối phó hiệu quả hơn với cả mục tiêu mặt đất lẫn trên không.

Điểm nổi bật nhất của Takanami nằm ở hệ thống VLS Mk 41 được nhân đôi lên 32 ô, loại bỏ hoàn toàn các ô Mk 48 riêng lẻ để tập trung vào tên lửa đa năng.

Điều này cho phép tàu mang theo gấp đôi số lượng ESSM hoặc SM-2, nâng cao khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo và chống hạm lên mức "bất khả xâm phạm".

Công nghệ radar cũng được nâng cấp với FCS-3 – hệ thống pha trập chủ động (AESA) – có khả năng quét 360 độ và theo dõi đồng thời hàng trăm mục tiêu, kết hợp với sonar OQQ-24 để phát hiện tàu ngầm ở độ sâu hơn 1.000 mét.

Hơn nữa, Takanami tích hợp hệ thống chiến đấu thông tin OYQ-11, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu thời gian thực từ vệ tinh và máy bay không người lái, giúp chỉ huy đưa ra quyết định chỉ trong tích tắc.

Với khả năng chống ngầm vượt trội nhờ hai trực thăng SH-60K và ngư lôi Type 68, lớp tàu này không chỉ bảo vệ lãnh hải Nhật Bản mà còn tham gia các sứ mệnh quốc tế như tuần tra Ấn Độ Dương.

So sánh hai lớp tàu, Murasame đại diện cho sự cân bằng giữa chi phí và hiệu suất, phù hợp cho các nhiệm vụ tuần tra hàng ngày, trong khi Takanami là lựa chọn chiến lược cho các cuộc đối đầu cao cường độ nhờ hỏa lực và cảm biến vượt trội.

Cả hai đều được xây dựng tại các xưởng đóng tàu hàng đầu như Mitsubishi Heavy Industries, với tuổi thọ dự kiến lên đến 30 năm và khả năng nâng cấp liên tục.

Những công nghệ này không chỉ khẳng định vị thế của JMSDF trong khu vực mà còn là minh chứng cho sự đầu tư khổng lồ của Nhật Bản vào an ninh hàng hải, đặc biệt khi đối mặt với các thách thức từ đối thủ.

Tàu khu trục lớp Murasame và Takanami không chỉ là biểu tượng của sức mạnh công nghệ Nhật Bản mà còn là lời nhắc nhở về một tương lai hải quân nơi trí thông minh và tốc độ quyết định chiến thắng.

Với những cải tiến không ngừng, chúng hứa hẹn sẽ tiếp tục "làm sóng" trên đại dương trong nhiều thập kỷ tới.