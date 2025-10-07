Vũ khí tối tân của Triều Tiên - tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn - gây bão với hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS), radar hiện đại và tham vọng blue-water navy. Từ cú trượt hạ thủy đầy drama đến màn phục hồi ngoạn mục, con tàu này hứa hẹn đưa hải quân Triều Tiên vươn ra biển lớn. Liệu công nghệ đỉnh cao này có làm rung chuyển chiến lược phòng thủ khu vực? Khám phá công nghệ tối tân và những bí mật đằng sau dự án hải quân đầy tham vọng của ông Kim Jong Un.

Trong bối cảnh Triều Tiên đang nỗ lực chuyển đổi lực lượng hải quân từ vai trò phòng thủ ven biển sang khả năng tác chiến tầm xa (blue-water navy), lớp tàu khu trục tên lửa dẫn đường Choe Hyon nổi lên như một biểu tượng của tham vọng công nghệ quân sự.

Với trọng tải lên đến 5.000 tấn, đây là loại tàu chiến lớn nhất từng được Triều Tiên chế tạo, đánh dấu sự tiến bộ đáng kể trong thiết kế và sản xuất tàu chiến hiện đại.

Dựa trên các nguồn phân tích uy tín reuters.com, beyondparallel.csis.org, 38north.org, nknews.org..., bài viết này khám phá các khía cạnh công nghệ chính của lớp tàu này, từ thiết kế tổng thể đến hệ thống vũ khí và động lực, đồng thời đề cập đến những thách thức trong quá trình phát triển.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Choe Hyon trong lễ hạ thủy tại Nampo ngày 25/4/2025. Ảnh: KCNA.

Thiết kế và xây dựng: Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

Lớp Choe Hyon được thiết kế theo tiêu chuẩn tàu khu trục đa năng (DDGHM - Guided Missile Destroyer), với trọng tải 5.000 tấn, cho phép tàu hoạt động ở tốc độ cao và tầm xa chiến lược.

Theo các phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), tàu có cấu trúc thân chắc chắn, phù hợp với phương pháp hạ thủy bên (side slideway launch), sử dụng các bánh xe (bogies) để trượt dọc theo đường ray vào nước.

Phương pháp này đòi hỏi độ bền cấu trúc cao, nhưng cũng lộ rõ hạn chế của các xưởng đóng tàu Triều Tiên như Hambuk Shipyard ở Chongjin – nơi chủ yếu quen thuộc với tàu chở hàng và tàu tuần tra nhỏ hơn.

Sự cố hạ thủy thất bại của tàu thứ hai (tên Kang Kon) vào ngày 21/5/2025 tại Chongjin minh họa rõ nét những thách thức công nghệ.

Theo báo cáo của Beyond Parallel (CSIS), phần đuôi tàu trượt ra trước do lỗi bogies không di chuyển song song, dẫn đến thân tàu mất cân bằng và nước tràn vào qua các lỗ hổng trên sàn tàu chưa hoàn thiện.

Hậu quả là tàu bị lật nghiêng, gây hư hỏng nghiêm trọng ở phần đáy và khoang nội thất.

Tuy nhiên, việc sửa chữa nhanh chóng chỉ trong ba tuần - với việc sử dụng cần cẩu, bóng bay phao (barrage balloons) để nâng tàu, bơm thoát nước và kéo về xưởng Najin để hạ thủy lại vào ngày 12/6/2025 - chứng tỏ khả năng phục hồi kỹ thuật đáng kể.

Ông Kim Jong Un đã ca ngợi sự ổn định cấu trúc và "xuất sắc kỹ thuật thiết kế" của tàu, đồng thời chỉ trích lỗi do "thiếu trách nhiệm" của các viện nghiên cứu như Viện Thiết kế Tàu Trung ương và Đại học Công nghệ Kim Chaek.

Việc xây dựng song song trên cả bờ Đông (Chongjin, Najin) và bờ Tây (Nampo) tạo nền tảng kép cho sản xuất hàng loạt, với kế hoạch Triều Tiên triển khai thêm hai tàu mỗi năm.

Tàu đầu tiên được hạ thủy thành công tại Nampo vào tháng 4/2025, trong khi tàu thứ ba đã bắt đầu xây dựng vào tháng 7/2025, theo NK News.

Những nỗ lực này phản ánh sự đầu tư vào hạ tầng đóng tàu, bao gồm nạo vét kênh dẫn để tàu lớn có thể ra khơi.

Chiếc tàu khu trục lớp Choe Hyon đầu tiên sau khi hạ thủy tại Nampo vào tháng 4. Hình ảnh: KCTV (26/4/2025).

Hệ thống vũ khí và cảm biến: Tiềm năng tấn công tên lửa

Một trong những điểm nổi bật công nghệ của lớp Choe Hyon là khả năng mang tên lửa dẫn đường, biến nó thành nền tảng tấn công chính xác tầm xa.

Hệ thống phóng thẳng đứng (Vertical Launching System - VLS) là yếu tố cốt lõi, cho phép triển khai đa dạng tên lửa chống hạm, phòng không và tấn công mặt đất.

Mặc dù chi tiết cụ thể chưa được công bố đầy đủ do tính bảo mật, hình ảnh vệ tinh từ tháng 6/2025 cho thấy nắp VLS đã được lắp đặt trên tàu Kang Kon, dù chưa rõ số lượng ống phóng (có thể tương đương 32-64 ống như các tàu khu trục hiện đại khác).

Vũ khí bao gồm pháo chính 127mm ở mũi tàu, đã được lắp đặt trên tàu thứ hai, cho phép bắn nhanh và chính xác ở cự ly trung bình.

Ngoài ra, tàu có thể tích hợp tên lửa hành trình chống hạm (như KN-17 hoặc Pukguksong series), radar theo dõi đa mục tiêu và hệ thống chiến tranh điện tử để đối phó với các hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực, chẳng hạn như của Hàn Quốc và Mỹ.

Các chuyên gia từ 38 North lưu ý rằng lớp tàu này có thể mở rộng mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên, làm phức tạp hóa các chiến lược phòng thủ khu vực.

Về cảm biến và chỉ huy, tàu được trang bị hệ thống radar hiện đại (có thể dựa trên công nghệ nội địa hoặc sao chép từ Nga/Trung Quốc), hỗ trợ tích hợp vũ khí và điều khiển hỏa lực.

Tuy nhiên, giai đoạn thử nghiệm còn đang diễn ra, với tàu đầu tiên vẫn trong quá trình tích hợp hệ thống vũ khí và thử nghiệm hiệu suất, dự kiến bàn giao cho Hải quân Nhân dân Triều Tiên (KPN) vào giữa năm 2026.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Choe Hyon thứ hai mang tên Kang Kon trong lễ hạ thủy tại Najin, ngày 12/6/2025. Ảnh: Rodong Sinmun.

Động lực và khả năng hoạt động: Hướng tới Blue-Water Navy

Công nghệ động lực của Choe Hyon vẫn là một phần bí ẩn, nhưng các báo cáo từ SI Analytics (được trích dẫn trên Reuters) cho thấy Triều Tiên đã lắp đặt động cơ chính vào tháng 9/2025, mở đường cho thử nghiệm trên biển có thể diễn ra ngay trong tháng 10/2025.

Với trọng tải lớn, tàu có lẽ sử dụng động cơ diesel-turbine kết hợp (CODAG) để đạt tốc độ trên 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động hàng nghìn hải lý, phù hợp cho các sứ mệnh tấn công chiến lược ngoài khơi.

Tham vọng lớn hơn là biến KPN thành lực lượng blue-water, với ông Kim Jong Un nhấn mạnh trong chuyến thăm tàu vào ngày 5/10/2025 tại triển lãm quốc phòng rằng hải quân phải "ngăn chặn triệt để và trừng phạt khiêu khích của kẻ thù".

Sự cố hạ thủy ban đầu được mô tả là "hành động tội phạm nghiêm trọng", nhưng sự phục hồi nhanh chóng khẳng định tiềm năng công nghệ, dù vẫn tồn tại rủi ro từ kinh nghiệm hạn chế của các xưởng đóng tàu.

Lớp tàu khu trục Choe Hyon đại diện cho đỉnh cao công nghệ hải quân của Triều Tiên, với thiết kế đa năng, VLS tiên tiến và khả năng sản xuất hàng loạt hứa hẹn thay đổi cán cân sức mạnh ở Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, các sự cố như thất bại hạ thủy và thời gian thử nghiệm kéo dài cho thấy khoảng cách so với các cường quốc hải quân như Mỹ, Nga hay Trung Quốc.

Với kế hoạch xây dựng thêm tàu và chuyến thăm gần đây của Kim Jong Un, chương trình này không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là công cụ tuyên truyền, củng cố vị thế chiến lược của Bình Nhưỡng.

Các nhà phân tích dự báo rằng, nếu thành công, Choe Hyon có thể triển khai vào năm 2026, đánh dấu sự chuyển mình thực sự của hải quân Triều Tiên.