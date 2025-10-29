Hàn Quốc âm thầm 'thả' ra đại dương một kiệt tác công nghệ: Tàu ngầm ROKS Jang Yeong-sil (SS-087), chiếc đầu tiên của thế hệ Batch-II trong chương trình KSS-III, tàu ngầm diesel-điện tiên tiến nhất thế giới, vừa hạ thủy ngày 22/10. Với pin lithium-ion 'thần thánh' cho phép ẩn náu dưới biển sâu hơn 20 ngày không cần nổi lên, hệ thống tàng hình 'im thin thít' và kho vũ khí có thể 'xóa sổ' mục tiêu từ 800km, đây là bước ngoặt công nghệ biến Seoul thành 'ông vua răn đe' dưới nước.

Tàu ngầm lớp Dosan Ahn Chang‑ho‑class (KSS‑III) số hiệu SS-087: ROKS Jang Yeong‑sil. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc.

Video: Naval News

Hàn Quốc chính thức hạ thủy tàu ngầm ROKS Jang Yeong-sil vào ngày 22/10 tại xưởng đóng tàu Hanwha Ocean ở Geoje, đánh dấu mốc son trong hành trình tự chủ quốc phòng.

Là sản phẩm của chương trình KSS-III (hay còn gọi là lớp Dosan Ahn Chang-ho), chiếc tàu ngầm diesel-điện tấn công này thuộc lô Batch-II, lớn hơn và tiên tiến hơn so với Batch-I.

Với hơn 70% linh kiện được sản xuất nội địa, bao gồm 12 hệ thống công nghệ mới do các kỹ sư Hàn Quốc phát triển, ROKS Jang Yeong-sil không chỉ nâng tầm năng lực răn đe dưới nước của Hải quân Seoul mà còn mở đường cho xuất khẩu công nghệ tàu ngầm ra khu vực Đông Nam Á.

Về thông số kỹ thuật, ROKS Jang Yeong-sil được thiết kế để thống trị môi trường biển nông và phức tạp của Biển Đông Á.

Chiếc tàu có trọng tải nổi khoảng 3.600 tấn, tăng lên chừng 4.000 tấn khi lặn, với kích thước khổng lồ: dài từ 89 đến 89,4 mét, rộng 9,7 đến 10 mét và mớn nước 7,6 mét.

ROKS Jang Yeong-sil được vận hành bởi khoảng 50 thủy thủ, đạt tốc độ tối đa 20 hải lý mỗi giờ khi lặn, và sở hữu tầm hoạt động ấn tượng lên đến 18.500km ở chế độ nổi.

Động lực chính đến từ hệ thống diesel-điện kết hợp AIP (Propulsion không khí độc lập), sử dụng 3 động cơ Rolls-Royce MTU 12V 4000 U83 và bốn bộ pin nhiên liệu Bumhan PH1 – một sự kết hợp giúp tàu duy trì sứ mệnh dưới nước vượt quá 20 ngày, vượt trội so với các tàu ngầm diesel-điện truyền thống.

Ảnh tại lễ hạ thủy. (Ảnh: Hải quân Hàn Quốc)

Công nghệ đột phá nhất chính là hệ thống pin lithium-ion, được Hàn Quốc phát triển nội địa để tránh phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Khác với pin chì axit cũ kỹ, lithium-ion mang lại mật độ năng lượng cao hơn, cho phép tàu lặn liên tục mà không phải "hít thở" không khí bề mặt, đồng thời giảm tiếng ồn và rung động xuống mức tối thiểu – tăng khả năng tàng hình gấp đôi so với phiên bản Batch-I.

Hệ thống phụ trợ động lực còn đảm bảo tàu có thể cơ động khẩn cấp ngay cả khi động cơ chính gặp sự cố, nâng cao đáng kể tỷ lệ sống sót trong các kịch bản chiến đấu khốc liệt.

Bên cạnh đó, "bộ não" của tàu – hệ thống chiến đấu nâng cấp – hoạt động như một trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý dữ liệu thời gian thực, kết hợp với sonar tiên tiến để "thấy" và "nghe" mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, chính xác hơn bao giờ hết.

Những cải tiến này, cùng với 12 hệ thống mới từ cảm biến đến phần mềm điều khiển, đã đẩy tỷ lệ nội địa hóa lên 70%, biến ROKS Jang Yeong-sil thành biểu tượng của sự độc lập công nghệ quốc phòng Hàn Quốc.

Về vũ khí và cảm biến, ROKS Jang Yeong-sil không chỉ "ẩn náu" mà còn là "sát thủ" thực thụ. Tàu được trang bị sáu ống ngư lôi cỡ 533mm, tương thích với ngư lôi K761 Tiger Shark, tên lửa chống ngầm C-Star-III và mìn di động phóng từ tàu ngầm (SLMM).

Điểm nhấn là hệ thống phóng dọc (VLS) với 10 ống – tăng từ sáu ống ở Batch-I – chuyên dành cho tên lửa đạn đạo Hyunmoo-IV-4 (SLBM) có tầm bắn lên đến 800km.

Tàu được trang bị 10 ống phóng thẳng đứng, có khả năng mang 10 quả tên lửa đạn đạo cỡ lớn. Ảnh: TWZ.

Hệ thống này còn hỗ trợ tên lửa hành trình tấn công đất liền, tích hợp mượt mà vào "hệ thống ba trục" của Seoul: đánh phủ đầu, đáp trả và phòng thủ tên lửa.

Sonar nâng cấp giúp tàu theo dõi và tấn công mục tiêu trên biển lẫn đất liền với độ chính xác cao, biến nó thành "lá chắn sống" dưới đại dương, sẵn sàng vô hiệu hóa mối đe dọa chỉ trong vài phút.

ROKS Jang Yeong-sil không chỉ là đỉnh cao của 30 năm phát triển tàu ngầm Hàn Quốc – từ lớp KSS-I dựa trên Type 209 Đức đến KSS-III thuần nội địa – mà còn là bước ngoặt chiến lược.

Trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa, ROKS Jang Yeong-sil củng cố vị thế đồng minh của Seoul với Mỹ, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu cho Hanwha Ocean.

Dự kiến bàn giao cho hải quân vào cuối năm 2027 sau giai đoạn thử nghiệm, ROKS Jang Yeong-sil sẽ tham gia tuần tra trên biển, nơi công nghệ pin lithium-ion có thể thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực dưới nước.

ROKS Jang Yeong-sil là minh chứng rằng, trong kỷ nguyên công nghệ, sức mạnh thực sự nằm ở sự "im lặng và chí mạng" – một "bóng ma" đại dương do Hàn Quốc sáng tạo.